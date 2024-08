Se desbloquearon de WhatsApp: Codina y Rubilar hacen las paces tras controversia por candidatura en Puente Alto

El alcalde apareció junto a la candidata de Chile Vamos a seis días que revelara que ella no le respondía sus mensajes.

“Durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece que no es la forma de conversar“. Así se refirió el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, a su situación con Karla Rubilar el pasado viernes.

En una entrevista con La Tercera, Codina aseguró que hace algunos días Rubilar le había comunicado que desistía de su candidatura por la municipalidad que él dirige y que, desde entonces, no se había podido comunicar con ella.

A menos de una semana que Codina revelara que lo tenían bloqueado de WhatsApp, la situación dio un giro de 180 grados. Este jueves, en sus redes sociales, Karla Rubilar publicó un video en el que aparece también el actual alcalde de Puente Alto y donde revelan que siguen los planes para su candidatura.

El video que volvió a unir a Codina con Rubilar

A través de Instagram, el alcalde Codina señaló: “Aquí comenzando agosto, amigas y amigos, junto a la Karlita. Quiero contarles que es verdad, ella tuvo 20 días muy duros por el diagnóstico de cáncer que afecta a un familiar muy cercano a ella. Algo que conozco de cerca también porque me tocó sufrirlo con mi mami“.

“Todos saben lo que eso significa y de verdad entiendo ese silencio que hubo durante algún tiempo. Pero también creo que uno tiene que sensibilizarse con esto. Y solo decirles que renuevo completamente el apoyo para salir adelante porque creo que es lo mejor para Puente Alto”, añadió la autoridad comunal.

Por su parte, Karla Rubilar sostuvo que “le agradezco, alcalde, con el alma, que usted entendiera el momento difícil que me tocó pasar. No esperaba otra cosa en realidad porque esa es su calidad humana“.

“Quiero decirle a la gente de Puente Alto que, a pesar de este momento que voy a seguir viviendo, creo que mi lugar está aquí. Mi corazón está en Puente Alto y está en la gestión del alcalde Germán Codina”, sentenció.