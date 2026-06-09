Alcalde Jaime Bellolio aborda el debate sobre las 12 comunas más ricas: “El ministro Quiroz no sabe lo que es vivir en Providencia”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, abordó en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile el debate que está sosteniendo el Ejecutivo con diversos jefes municipales en el marco de la discusión de la megarreforma.

Respecto de las conversaciones que ha tenido con el Gobierno, destacó como tema de preocupación la indicación sobre la exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

“Yo conozco personas en Providencia que sí necesitan esa ayuda, es decir, que bajaron sus ingresos y aumentaron sus contribuciones sin que haya cambiado su calidad de vida. Nosotros no queremos que esas personas tengan que ser expulsadas de nuestra comuna o que tengan que vender”, afirmó.

Sin embargo, planteó que “hasta ahora el Gobierno no había mirado todas las aristas que tiene sacar la contribución de bienes raíces“.

En ese contexto, destacó que hay una serie de bienes comunes que se financian a partir de estas contribuciones.

“El 65% de lo que recaudo en contribuciones se lo paso al Fondo Común Municipal, pero el 35% va destinado a Providencia. Entonces, el efecto que tendría, y hoy día estuvimos revisando esos números con el subsecretario de Desarrollo Regional y con el equipo de Hacienda, a quienes les agradezco, por supuesto, la reunión, ellos dicen que es menor. Entonces, podemos tener distintas opiniones, pero no distintos números, como lo decía el expresidente Sebastián Piñera”, explicó.

A nivel general, desde su perspectiva, la eliminación de las contribuciones debiese ser acotada y no universal, además de no desfinanciar a los municipios. Por ejemplo, explicó que el límite debiese ser que ninguna propiedad cuyo valor supere las 20.000 UF estuviera exenta.

“Es el 2% de las propiedades; sin embargo, representa cerca de un cuarto de las contribuciones”, señaló.

“El ministro quiroz no sabe lo que es vivir en Providencia”

En cuanto a la controversia que ha generado el anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien envió un video durante el Encuentro Nacional de Alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), informando a las autoridades comunales: “Quiero adelantarles una cosa: para el 88% de los municipios el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%, y para el 98%, de menos de 3%. Es cierto: esto sí afectará a 12 comunas, las 12 comunas más ricas, que verán afectados parte de sus ingresos, pero que, en realidad, corresponden a recursos que recibirán los propios ciudadanos que viven en esas comunas. Para las demás comunas, básicamente esto no tiene impacto”.

“El ministro Quiroz no sabe lo que es vivir en Providencia, porque Providencia tiene 160.000 residentes, pero, como dije, recibe a 2.000.000 de personas al día y a más de 11.000.000 de personas a la semana. Entonces, si se perjudica la calidad de vida en Providencia, no es solo para los providencianos, sino también para las personas de Santiago Centro, Ñuñoa, Macul, Puente Alto, etcétera“, subrayó.

Asimismo, sostuvo que el efecto sería evidente, ya que “tú necesitas rebajar de todas partes”.

Y planteó un escenario hipotético sobre las posibles consecuencias en caso de que no haya modificaciones durante la discusión del proyecto de la megarreforma: “En educación invierto 8 mil millones de pesos. Entonces, si me dicen que le vamos a quitar 6 mil millones de aquí en adelante, la única opción que tengo es decir: ¿sabe qué? Yo no puedo seguir manteniendo los colegios”.

#ToleranciaCero | Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, por recortes en municipalidades: “En el encuentro (de alcaldes) subdere dio una cifra. Después mostraron un video del ministro Quiroz con otra cifra. Después salió el Presidente Kast no otra cifra. Quedamos todos con… pic.twitter.com/RulNHyzeoN — CNN Chile (@CNNChile) June 9, 2026

#ToleranciaCero | Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, por contribuciones y recortes en municipalidades: “En educación invierto 8 mil millones de pesos. Si me van a sacar 6 mil millones, entregaría los colegios a los SLEP. No tendría otra alternativa”… pic.twitter.com/I5abUTO8fb — CNN Chile (@CNNChile) June 9, 2026