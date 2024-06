Acusaciones contra fiscal Chong, el INDH y la prensa: La férrea defensa de Mario Desbordes en CNN Prime ante denuncia por tráfico de influencias

En conversación con CNN Chile, el exministro de Defensa se refirió a las acusaciones por "tráfico de influencias" en su contra y afirmó que nunca ha cometido un delito. Además, manifestó su molestia con la prensa, sugiriendo que hay una "solidaridad malentendida" entre periodistas.

El exministro de Defensa y actual candidato de RN a la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a la denuncia en su contra por presunto “tráfico de influencias” a favor de la jueza de la Corte Suprema, María Teresa Letelier.

En conversación con CNN Prime, Desbordes se defendió de las acusaciones a las que calificó como intencionadas políticamente e indicando que el intercambio que tuvo con el juez de la Corte Suprema Juan Poblete – uno de los involucrados en los chats filtrados- fue “esporádico”.

Acusaciones contra fiscal Chong

El exsecretario de Estado manifestó su molestia con lo ocurrido, apuntando a la fiscal Ximena Chong como la responsable de filtrar la información a Ciper, que en palabras de Desbordes, “torció las cosas con intencionalidad política”.

“Me consta que la fiscal Chong fue la que filtró la información a Ciper y que hizo gestiones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, sostuvo.

Emplazamiento al INDH

El candidato de RN también emplazó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que anunció esta jornada que presentará una querella contra la Corte Suprema por el presunto “tráfico de influencias”.

Desbordes calificó la acción judicial como un “complot”, asegurando que la entidad no tiene las facultades para presentar una querella de estas características.

“Aquí hay una intencionalidad política, por eso voy a presentar una querella por prevaricación contra el INDH. Porque es escandaloso lo que pasó en el INDH estos días”, expresó.

En esa línea, Desbordes añadió que la acción “no solo se salta la ley, sino que presentan una querella para la que (el INDH) no está facultado y lo hacen de manera genérica y bien cobarde. Si ellos no saben a quién pueden acusar, no deberían acusar”.

La prensa

En la conversación, Desbordes también se refirió a la investigación de la Operación Topógrafo, que investiga escuchas ilegales por parte del Ejército al periodista Mauricio Weibel.

“Al señor Weibel se le acusa de filtrar secretos de Defensa, de repente el periodismo ha tenido mucha solidaridad con un periodista que trabaja en Ciper, dicho sea de paso”, señaló.

Al ser contrapreguntado por la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, quien le informó que hasta ahora no se le ha comprobado ningún delito a Weibel, Desbordes manifestó su molestia, comentando que “esa es la solidaridad malentendida que tiene ustedes los periodistas“.

“El periodista publica en un libro y en un medio de comunicación los listados de compras de armas, documentos timbrados como secretos. No tengo nada personal contra Weibel, pero es evidente que el Ejército lo tiene que investigar. Es una persona que está poniendo a disposición del mundo entero compras de armamento”, fustigó.

Finalmente, el político advirtió que “el hecho de ser periodista no lo valida para que agarrar secretos de Estado, militares, de seguridad nacional y transgredir la Ley, seamos un poquito responsable en esto”.