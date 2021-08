La candidata presidencial y representante de Unidad Constituyente, Yasna Provoste (DC), fue una de las invitadas de este domingo a Tolerancia Cero, instancia en la que la senadora se sometió a las preguntas del panel luego de haber triunfado en la consulta ciudadana.

En la entrevista, Provoste abordó temáticas como la definición de Ximena Rincón de bajarse como abanderada DC, la violencia en la Araucanía, la despenalización del aborto y la inversión en empresas con “rentabilidad asegurada”, como medida para la mejora de las pensiones.

A continuación, repasamos los 5 momentos que dejó la entrevista a Yasna Provoste en un nuevo capítulo del programa de debate político de CNN Chile.

1. “Hay una hegemonía masculina muy fuerte en la política”

“Creo que hay una hegemonía masculina que es muy fuerte. No conozco el detalle de la lista parlamentaria (…) cuando se planteó la ley de cuotas, en un momento determinado esa ley de cuotas era letra muerta porque habían metido unas indicaciones entre gallos y medianoche , sin que se discutiera en donde decía que si Daniel y Francisco hacían una primaria quedaban eximidos de cumplir la ley de cuotas entonces bastaba con que ellos se pusieran de acuerdo para que la ley de cuotas quedara en letra muerta”.

2. Despenalización del aborto hasta 14 semanas

“Nosotros lo que hemos dicho es despenalización hasta las 14 semanas. Hemos señalado que esto debe ser parte de un proceso de acompañamiento sanitario, de manera que hasta las 14 semanas las personas puedan concurrir a los centros de salud en nuestro país. Nosotros ya tenemos en nuestro país por ley tres causales que están definidas, una de ellas que es la causal por violación, es la que ha costado mucho más implementar y por lo tanto cuando nosotros señalamos que debe haber atención sanitaria nos estamos refiriendo también a todas dificultades que han tenido muchas mujeres particularmente respecto a la última causal en donde finalmente no tienen prestaciones sanitarias adecuadas”.

3. “Yo no he ocupado ningún espacio que le pertenezca a otra persona”

“Primero que todo yo no he ocupado ningún espacio que le pertenezca a otra persona, cuando el 17 de marzo yo asumía como presidenta del Senado alineábamos y ajustábamos nuestros equipos para enfrentar esa tarea y dijimos con mucha claridad vamos a trabajar por la unidad de la oposición. Después de conocidos los resultados de las elecciones de mayo de convencionales constituyentes, el presidente de ese entonces de la DC me llama para pedir que yo fuera candidata, yo le digo ‘me parece que es una falta de respeto con una candidata que nosotros hemos elegido y una falta de respeto conmigo’, y además lo hago públicamente y yo digo en ese momento el esfuerzo que tiene que hacer la unidad de la oposición es volcarse por completo al proceso de descentralización, de apoyar a nuestros trece candidatos a gobernadores regionales”

4. El monopolio de la fuerza y las armas las tiene el Estado

“Cuando no se dialoga los problemas escalan y escalan al punto como lo que hemos estado viviendo por largo tiempo y los impactos de esa falta de diálogo la sufren víctimas que son muy inocentes. Por eso hemos planteado como primera medida en nuestras bases programáticas que vamos a iniciar un diálogo muy amplio sin vetos, y yo estoy absolutamente de acuerdo en que hoy el monopolio de la fuerza y la responsabilidad de la fuerza y la responsabilidad de las armas las tiene el Estado y por lo tanto no nos vamos a mover de aquello y tampoco vamos a aceptar que exista un monopolio de fuerza en otros sectores de nuestro país”.

5.- Pensiones: Inversión en empresas y “rentabilidad asegurada”

“En nuestro país hay instituciones que tienen rentabilidad que están garantizadas por ley, en el caso de las sanitarias tienen garantizadas por ley rentabilidad. Yo creo que uno no puede colocar todos los huevos en una canasta. La necesidad de que los ahorros de los trabajadores y trabajadoras puedan estar disponibles en distintas inversiones que aseguren una mayor rentabilidad para los ahorros de los trabajadores y trabajadoras creo que ese es un propósito muy importante que al menos nosotros tenemos. Lo que esperamos es que en nuestro país podamos garantizar un sistema de seguridad social que hoy no existe que podamos tener una mayor diversidad de fuentes donde se colocan los ahorros de los trabajadores tanto en nuestro país como en el extranjero. En ese sentido todo el esfuerzo que se haga por establecer que los ahorros de los trabajadores puedan obtener una mayor rentabilidad y que esto se traduzca en mejores pensiones, ese tiene que ser el propósito”.