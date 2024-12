Yasmani Acosta y Patricia May reflexionan sobre cuerpo, infancia y resiliencia

El luchador olímpico y la antropóloga comparten cómo las experiencias personales moldearon su visión del cuerpo y su fortaleza ante los desafíos.

En un nuevo episodio del programa Pares Impares, Yasmani Acosta, luchador olímpico, y Patricia May, reconocida antropóloga, conversaron sobre sus infancias, la relación con su cuerpo y los obstáculos que han superado.

La charla, llena de reflexiones íntimas, expuso cómo ambos han aprendido a enfrentar los prejuicios y a valorar sus cuerpos como herramientas de aprendizaje y crecimiento.

Infancia y desafíos personales

Yasmani recordó su niñez en Matanzas, Cuba, con anécdotas llenas de humor, como tocar timbres y salir corriendo. “Era uno de los más grandes y gorditos, y me quedaba mirando de lejos. Me conocían y mi mamá me retaba después”, contó.

Por su parte, Patricia habló de la maternidad y las pérdidas familiares, experiencias que moldearon su visión de la vida y el cuerpo. A pesar de cirugías que afectaron su movilidad, desarrolló una conexión espiritual a través del yoga y la meditación.

Por su parte, Yasmani relató su emigración a Chile, sacrificio que lo llevó a cumplir su sueño olímpico: “Dejar mi país fue difícil, pero logré ser medallista mundial y olímpico”.

La importancia de aceptar el cuerpo

Para Yasmani, su cuerpo es una herramienta esencial en el deporte, mientras que Patricia lo ve como un canal de bienestar y contemplación. Ambos coincidieron en la relevancia de aceptar lo que el cuerpo permite experimentar y enfrentar los prejuicios con resiliencia.

“Me siento tan bien en mí que ya no me importa lo que piensen los demás”, afirmó Patricia. Yasmani añadió que una mentalidad competitiva es clave para lograr objetivos.