La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió este lunes a los recientes dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo que la subida de impuestos contemplada por el Gobierno en la reforma tributaria es una suerte de retroceso para el crecimiento del Estado y que, en cambio, estos deberían bajar para reducir el déficit fiscal.

La jefa comunal postuló que el camino correcto para dicho cometido sería redistribuir los dineros de manera más eficiente a lo largo del Estado, en los primeros lineamientos de lo que sería su eventual candidatura presidencial.

“Lo que están diciendo los economistas es que el crecimiento a largo plazo es un poquitito más de un 1%. En esas condiciones, subir impuestos no se puede. No hay espacio. No es un problema ideológico”, señaló Matthei.

¿Qué respondió Jara?

Consultada por esta última frase, la ministra Jara expresó que esta situación no es ninguna sorpresa para ella y que, de hecho, es sabido que “desde la derecha siempre ha habido una posición bastante permanente a cualquier alzada de impuestos, siendo que con ellos es que se financia el gasto público, se mejora el sistema de salud, se reducen las listas de espera, se mejoran pensiones y se tiene mejor seguridad pública, por decir algunas cosas”.

“Sí, con todo, quisiera precisar algo”, agregó. “La propuesta que el Ejecutivo está haciendo hoy día en el Parlamento es aquella relativa a cumplimiento tributario, que tiene el foco en la evasión y en la elusión de los impuestos. Es decir, en quienes no cumplen la ley y que en comparación con otros empresarios que sí cumplen la ley, generan una competencia desleal”.

La secretaria de Estado precisó que esto se apoya en la existencia de “quienes no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, ya sea evadiendo la ley o haciendo planificaciones elusivas agresivas que les permiten rebajar su carga tributaria sin tener a la vista necesariamente los temas de la propia empresa o de la organización, sino que buscan reducir la carga tributaria“.

“Lo que el Gobierno va a proponer, en un segundo tiempo, tiene que ver con el proyecto de recaudación fiscal a través de impuestos. En este caso no hay una propuesta de alza en los impuestos de la primera categoría, que son los que afectan a las empresas, sino que, por el contrario, lo que hay es una apuesta por aquellas empresas que puedan, cierto, invertir en I+D, investigación y desarrollo a fin de avanzar en competitividad, y productividad“.

“Lo que se propone subir es el impuesto a las personas que ganan más de $4 millones y medio y que es un 2% de la población“, añadió.

La ministra aclaró que “cuando se habla de que quienes ganen más contribuyan más, estamos precisamente bajo ese predicamento: quien más gana tiene que aportar más a esta sociedad”.

“Una práctica irresponsable”

Finalmente, la secretaria de Estado planteó que “la derecha siempre se ha opuesto a estos temas y creemos que si queremos avanzar en algunos gastos fiscales o políticas públicas, se requiere financiamiento. Esto es igual que una casa. Si la casa no tiene ingresos, no puede financiar sus gastos. Y nuestro país es una gran casa. Requiere ingresos para financiar sus gastos. Lo demás es proponer medidas sin financiamiento y eso es muy complejo e irresponsable porque, como el mismo Consejo Fiscal Autónomo lo ha señalado, presiona las arcas fiscales“.