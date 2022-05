(CNN) – Elon Musk dijo que puso en suspenso su oferta para adquirir Twitter, semanas después de llegar a un acuerdo para comprar la compañía por US$44.000 millones.

“El acuerdo de Twitter está en suspenso temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas de spam/falsas representan menos del 5% de los usuarios”, tuiteó.

La noticia hizo que las acciones de Twitter cayeran más de un 20% en las operaciones previas a la comercialización.

En su tuit, Musk vinculó un informe de Reuters que decía que Twitter había revelado en una presentación el lunes que las cuentas falsas o de spam representaban menos del 5% de los usuarios activos diarios monetizables de la red social durante el primer trimestre.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022