(EFE) – El bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado, ha moderado su recuperación este martes, subiendo un 1,32%, tras encadenar cinco jornadas consecutivas a la baja, en las que ha perdido un 21,18% de su valor.

Según los datos de Bloomberg consultados por EFE, al cierre de los mercados en Europa el bitcoin avanza ese 1,32%, hasta los US$ 31.369,31.

En la jornada anterior, la criptomoneda se desplomó un 9,54%, hasta los US$ 30.959, y durante esta madrugada ha llegado a caer por debajo de los US$ 30.000, tocando los US$ 29.764,1.

Lee también: El bitcoin se desplomó más del 50% por debajo de su máximo histórico

Cabe destacar que el bitcoin no se situaba por debajo de los US$ 30.000 desde julio de 2021.

La criptomoneda tocó sus máximos históricos el 10 de noviembre de 2021 en US$ 68.991 y desde entonces, hace hoy seis meses, ha perdido casi un 54,53% de su valor en un contexto de endurecimiento de las políticas monetarias de los diferentes bancos centrales para combatir la alta inflación.