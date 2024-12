Tras el oro en Paris 2024: Francisca Crovetto recibió premio a la mejor deportista chilena en Gala Olímpica

Visiblemente emocionada, la deportista nacional agradeció a sus padres, quienes "nunca dudaron, siempre creyeron, siempre me apoyaron".

En una emotiva ceremonia, Francisca Crovetto fue galadornada como la mejor deportista chilena de 2024 en la Gala Olímpica.

Este año, la atleta hizo historia en los Juegos Olímpicos de París, al obtener el oro en la categoría de tiro skeet.

Al subir al escenario, Crovetto habló sobre de su historia en el deporte de alto rendimiento, recordando su paso por anteriores Juegos Olímpicos.

Y visiblemente emocionada, agradeció a sus padres por “haber creído infinitamente en mí. No era fácil hace 15 años atrás apoyar a una hija que se dedicara al deporte de alto rendimiento y ellos nunca dudaron, siempre creyeron, siempre me apoyaron”.

Y también agradeció a su marido, quien “en estos 10 años juntos jamás me ha puesto una traba, me ha ayudado, me ha ayudado que la paz y la libertad es la base de nuestra relación y que cuando me he tenido que ir tres meses a vivir en Italia siempre ha estado ahí apoyándome”.

Crovetto no solo recibió el reconocimiento a la mejor atleta, sino que también obtuvo el reconocimiento a “actuación destacada” y el premio “Espíritu Team Chile”, que es elegido por los deportistas.