Tribunal de disciplina de la ANFP ratifica sanción contra Barnechea: Club pierde 45 puntos y es multado con $56 millones

Tras la suspensión de su licencia de clubes, que llevó a la cancelación de tres partidos en el Torneo de Primera B, el club apeló la medida, argumentando que no era responsable de las cancelaciones; sin embargo, el tribunal rechazó su defensa.

El Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó una severa sanción contra el Club Deportivo Barnechea, que perderá 45 puntos en el Campeonato de Primera B y deberá pagar una multa de 1.500 UF ($56,920,425)

La decisión se tomó tras la apelación presentada por el club luego de que la Primera Sala del Tribunal lo sancionara por la cancelación de tres partidos oficiales, una medida que derivó de la suspensión de su licencia de clubes.

El inicio de la sentencia

Los encuentros, programados contra Deportes Recoleta, Rangers de Talca y Deportes La Serena, fueron suspendidos por la ANFP debido a que Barnechea no cumplió con las normativas financieras necesarias para mantener su licencia, lo que impidió la realización de los partidos.

Como consecuencia, el tribunal aplicó el artículo 24 de las bases del torneo, que sanciona la inasistencia a los encuentros programados con la pérdida de puntos y multas.

La apelación de Barnechea

En su apelación, Barnechea sostuvo que los partidos fueron cancelados por la propia ANFP y no por responsabilidad del club, lo que, según su defensa, eximía de cualquier sanción.

Además, alegaron que la medida era desproporcionada y violaba principios fundamentales como el de proporcionalidad y el non bis in idem, al considerarse que se les estaba penalizando dos veces por los mismos hechos. También argumentaron que la cancelación se debía a un caso fortuito ajeno al club.

Sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina rechazó la apelación.

“Fue responsabilidad de Barnechea”

El fallo destacó que la suspensión de los partidos fue consecuencia directa del incumplimiento de Barnechea en sus obligaciones financieras, lo que justificaba la pérdida de puntos y las multas.

El tribunal también subrayó que la sanción no contravenía el principio de non bis in idem, ya que las penalizaciones respondían a diferentes circunstancias: la falta de cumplimiento con la Tesorería General de la República y la no comparecencia a los encuentros deportivos.

Además, desestimaron que la suspensión se calificara como un caso fortuito, al entender que la situación fue causada por negligencia del propio club.

Finalmente, el tribunal ratificó la pérdida de 45 puntos (15 por cada partido cancelado) y la multa de 1.500 UF, reiterando que estas sanciones buscan garantizar la seriedad del torneo y el cumplimiento de las normativas internas de la ANFP.

Los puntos perdidos serán restados de los acumulados por Barnechea en la temporada actual o en la siguiente, en caso de no alcanzar en el presente torneo​