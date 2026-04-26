“¡No, por Dios!”: El brutal golpe de puño de un exarquero de Boca Junior que impacta a España

Los clásicos se juegan con todo. Pero en España, un jugador argentino se pasó de la cuenta.
En el clásico entre Huesca y Real Zaragoza, por la segunda división española, el portero Esteban Andrada, quien jugó en Boca Juniors de Argentina, se ganó al tarjeta roja tras una repudiable acción.
En medio de un cobró, el guardameta empujó, sin pelota, a un jugador rival, lo que calentó los ánimos, y le valió la expulsión.
Sin embargo, en vez de retirarse en paz, el jugador fue en busca del rival Jorge Pulido y le pegó un brutal golpe de puño que generó una bataola en el campo.
“¡No, por Dios!”, fue la reacción de los relatores ante el hecho. “Bajo ningún concepto, esto tiene cabida en nuestro fútbol”, agregaron.
Esteban Andrada, ex #Lanús, fue expulsado en el Real Zaragoza, durante el derbi aragonés ante el Huesca.
El arquero había atajado un penal al inicio del encuentro, pero su equipo cayó 1-0 y entró en zona de descenso. pic.twitter.com/GNu8e0a4Yw
— Alan Mekbel ?? AG (@AlanMekbel14) April 26, 2026
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