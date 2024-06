Nico Jarry revela el diagnóstico médico que podría dejarlo fuera de Wimbledon: “Es diferente a la enfermedad de Ménière”

La primera raqueta nacional salió a aclarar lo que padece en sus redes sociales.

Nicolás Jarry (20°) reveló el real diagnóstico de salud que hace semanas lo aqueja, poniendo en duda su participación en Wimbledon.

¿Qué problema de salud tiene Jarry?

En sus redes sociales, la primera raqueta nacional aclaró lo que padece, luego de que algunos medios y publicaciones afirmaran que era la enfermedad de Ménière.

“Como aclaración, estoy atravesando una neuronitis vestibular. Diferente a una enfermedad de Ménière. Estoy haciendo todos los ejercicios que me mandó el doctor para recuperarme lo antes posible”, escribió en Instagram.

“Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí. Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona”, señaló durante un evento, según consignó La Tercera.

El llamado príncipe confesó estar con “fe”, tratando de aprovechar el tiempo “para otras cosas”. “Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día voy un poco mejor”, complementó.