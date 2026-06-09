Mundial 2026: Revisa los partidos que se podrán ver gratis en Chile

El Mundial 2026 está a pocos días de comenzar y los fanáticos en Chile podrán ver parte de la fase de grupos por televisión abierta a través de Chilevisión.
La señal confirmó una programación con partidos de varias de las selecciones más atractivas del torneo, entre ellas Argentina, Brasil, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Uruguay, México, Canadá y Estados Unidos.
La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, en la primera edición con 48 selecciones participantes.
Partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión
Estos son los encuentros de la fase de grupos que serán transmitidos por Chilevisión, con horarios correspondientes a Chile:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Ciudad
|Grupo
|Jueves 11 de junio
|15:00
|México vs. Sudáfrica
|Ciudad de México
|A
|Viernes 12 de junio
|15:00
|Canadá vs. Bosnia y Herzegovina
|Toronto
|B
|Viernes 12 de junio
|21:00
|Estados Unidos vs. Paraguay
|Los Angeles
|D
|Sábado 13 de junio
|15:00
|Qatar vs. Suiza
|San Francisco
|B
|Sábado 13 de junio
|18:00
|Brasil vs. Marruecos
|New Jersey
|C
|Domingo 14 de junio
|16:00
|Países Bajos vs. Japón
|Dallas
|F
|Domingo 14 de junio
|19:00
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Filadelfia
|E
|Lunes 15 de junio
|15:00
|Bélgica vs. Egipto
|Seattle
|G
|Lunes 15 de junio
|18:00
|Arabia Saudita vs. Uruguay
|Miami
|H
|Martes 16 de junio
|15:00
|Francia vs. Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 16 de junio
|21:00
|Argentina vs. Argelia
|Kansas
|J
|Miércoles 17 de junio
|16:00
|Inglaterra vs. Croacia
|Dallas
|L
|Miércoles 17 de junio
|22:00
|Uzbekistán vs. Colombia
|Ciudad de México
|K
|Jueves 18 de junio
|15:00
|Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
|Los Angeles
|B
|Jueves 18 de junio
|18:00
|Canadá vs. Qatar
|Vancouver
|B
|Viernes 19 de junio
|15:00
|Estados Unidos vs. Australia
|Seattle
|D
|Viernes 19 de junio
|18:00
|Escocia vs. Marruecos
|Boston
|C
|Sábado 20 de junio
|00:00
|Túnez vs. Japón
|Monterrey
|F
|Sábado 20 de junio
|16:00
|Alemania vs. Costa de Marfil
|Toronto
|E
|Domingo 21 de junio
|12:00
|España vs. Arabia Saudita
|Atlanta
|H
|Domingo 21 de junio
|15:00
|Bélgica vs. Irán
|Los Angeles
|G
|Lunes 22 de junio
|13:00
|Argentina vs. Austria
|Dallas
|J
|Lunes 22 de junio
|20:00
|Noruega vs. Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 23 de junio
|13:00
|Portugal vs. Uzbekistán
|Houston
|K
|Martes 23 de junio
|16:00
|Inglaterra vs. Ghana
|Boston
|L
|Martes 23 de junio
|19:00
|Panamá vs. Croacia
|Toronto
|L
|Miércoles 24 de junio
|18:00
|Escocia vs. Brasil
|Miami
|C
|Miércoles 24 de junio
|21:00
|México vs. Chequia
|Ciudad de México
|A
|Jueves 25 de junio
|16:00
|Ecuador vs. Alemania
|New Jersey
|E
|Jueves 25 de junio
|19:00
|Túnez vs. Países Bajos
|Kansas
|F
|Jueves 25 de junio
|22:00
|Paraguay vs. Australia
|San Francisco
|D
|Viernes 26 de junio
|15:00
|Noruega vs. Francia
|Boston
|I
|Viernes 26 de junio
|20:00
|Uruguay vs. España
|Guadalajara
|H
|Sábado 27 de junio
|19:30
|Colombia vs. Portugal
|Miami
|K
Qué partidos destacan en TV abierta
Entre los encuentros más atractivos que se podrán ver por Chilevisión aparece el debut mundialista de México ante Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile.
También destacan los partidos de Brasil ante Marruecos y Escocia, el cruce de Argentina contra Argelia, el duelo entre Uruguay y España, y el compromiso de Colombia ante Portugal.
La programación también incluye encuentros de las selecciones anfitrionas: México, Canadá y Estados Unidos.
Dónde ver el Mundial 2026 en Chile
Los partidos seleccionados podrán verse por la señal abierta de Chilevisión.
Además, la transmisión estará disponible a través de sus plataformas digitales, como la señal online de Chilevision.cl y la app MiCHV.
La cobertura de la fase de grupos se extenderá desde el jueves 11 hasta el sábado 27 de junio.
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