Mundial 2026: Revisa los partidos que se podrán ver gratis en Chile

El Mundial 2026 está a pocos días de comenzar y los fanáticos en Chile podrán ver parte de la fase de grupos por televisión abierta a través de Chilevisión.

La señal confirmó una programación con partidos de varias de las selecciones más atractivas del torneo, entre ellas Argentina, Brasil, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Uruguay, México, Canadá y Estados Unidos.

La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, en la primera edición con 48 selecciones participantes.

Partidos del Mundial 2026 que transmitirá Chilevisión

Estos son los encuentros de la fase de grupos que serán transmitidos por Chilevisión, con horarios correspondientes a Chile:

Fecha Hora Partido Ciudad Grupo Jueves 11 de junio 15:00 México vs. Sudáfrica Ciudad de México A Viernes 12 de junio 15:00 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina Toronto B Viernes 12 de junio 21:00 Estados Unidos vs. Paraguay Los Angeles D Sábado 13 de junio 15:00 Qatar vs. Suiza San Francisco B Sábado 13 de junio 18:00 Brasil vs. Marruecos New Jersey C Domingo 14 de junio 16:00 Países Bajos vs. Japón Dallas F Domingo 14 de junio 19:00 Costa de Marfil vs. Ecuador Filadelfia E Lunes 15 de junio 15:00 Bélgica vs. Egipto Seattle G Lunes 15 de junio 18:00 Arabia Saudita vs. Uruguay Miami H Martes 16 de junio 15:00 Francia vs. Senegal New Jersey I Martes 16 de junio 21:00 Argentina vs. Argelia Kansas J Miércoles 17 de junio 16:00 Inglaterra vs. Croacia Dallas L Miércoles 17 de junio 22:00 Uzbekistán vs. Colombia Ciudad de México K Jueves 18 de junio 15:00 Suiza vs. Bosnia y Herzegovina Los Angeles B Jueves 18 de junio 18:00 Canadá vs. Qatar Vancouver B Viernes 19 de junio 15:00 Estados Unidos vs. Australia Seattle D Viernes 19 de junio 18:00 Escocia vs. Marruecos Boston C Sábado 20 de junio 00:00 Túnez vs. Japón Monterrey F Sábado 20 de junio 16:00 Alemania vs. Costa de Marfil Toronto E Domingo 21 de junio 12:00 España vs. Arabia Saudita Atlanta H Domingo 21 de junio 15:00 Bélgica vs. Irán Los Angeles G Lunes 22 de junio 13:00 Argentina vs. Austria Dallas J Lunes 22 de junio 20:00 Noruega vs. Senegal New Jersey I Martes 23 de junio 13:00 Portugal vs. Uzbekistán Houston K Martes 23 de junio 16:00 Inglaterra vs. Ghana Boston L Martes 23 de junio 19:00 Panamá vs. Croacia Toronto L Miércoles 24 de junio 18:00 Escocia vs. Brasil Miami C Miércoles 24 de junio 21:00 México vs. Chequia Ciudad de México A Jueves 25 de junio 16:00 Ecuador vs. Alemania New Jersey E Jueves 25 de junio 19:00 Túnez vs. Países Bajos Kansas F Jueves 25 de junio 22:00 Paraguay vs. Australia San Francisco D Viernes 26 de junio 15:00 Noruega vs. Francia Boston I Viernes 26 de junio 20:00 Uruguay vs. España Guadalajara H Sábado 27 de junio 19:30 Colombia vs. Portugal Miami K

Qué partidos destacan en TV abierta

Entre los encuentros más atractivos que se podrán ver por Chilevisión aparece el debut mundialista de México ante Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile.

También destacan los partidos de Brasil ante Marruecos y Escocia, el cruce de Argentina contra Argelia, el duelo entre Uruguay y España, y el compromiso de Colombia ante Portugal.

La programación también incluye encuentros de las selecciones anfitrionas: México, Canadá y Estados Unidos.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

Los partidos seleccionados podrán verse por la señal abierta de Chilevisión.

Además, la transmisión estará disponible a través de sus plataformas digitales, como la señal online de Chilevision.cl y la app MiCHV.

La cobertura de la fase de grupos se extenderá desde el jueves 11 hasta el sábado 27 de junio.