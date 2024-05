La molestia de Checo Pérez tras impactante choque en el GP de Mónaco: “Me decepciona que ni siquiera hayan investigado”

(EFE/ CNN Chile) – Este domingo, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien tuvo que abandonar el Gran Premio de Mónaco tras verse involucrado en un accidente con los dos Haas al principio de la carrera, afirmó que le decepciona que “ni siquiera se haya investigado” esa peligrosa acción.

En la subida desde Santa Devota al Casino, el danés Kevin Magnussen embistió por detrás al RB20 del mexicano, que a su vez tocó el Haas del alemán Nico Hülkenberg. El coche de Checo, subcampeón del mundo el año pasado, quedó completamente destrozado.

Pese a la gravedad del accidente, el bravo piloto tapatío salió del auto por su propio pie y sin problema alguno, al igual que los dos integrantes de la escudería Haas. Sin embargo, los tres pilotos quedaron fuera de la carrera.

Tras este desastroso final, el nacido hace 34 años en Guadalajara perdió el tercer puesto de un campeonato en el que ahora es quinto, con 107 puntos, 62 menos que el líder, su compañero, el neerlandés Max Verstappen, sexto este domingo.

El mexicano dijo que “en la primera vuelta perdí una posición con uno de los Alfa (en referencia a los Stake Sauber). Es la primera vuelta; y si no estás en la posición adecuada, acabas perdiendo, por eso estaba saliendo de la primera curva, hacia un punto en el que no veía a Kevin. Me sorprende que siguiera apretando a tope, porque era completamente innecesario”,

“Tuvimos muchísimos daños, fue un incidente completamente innecesario (…). Me decepciona que ni siquiera hayan investigado el accidente, porque mi coche quedó completamente destrozado; tiene numerosos daños”, recalcó Pérez, quien cuenta con seis victorias y 39 podios en la Fórmula 1.

En esta línea, tildó la situación como “frustrante“, pero insistió en que confía en su equipo: “sé que volveremos más fuertes“. Más tarde, realizó una publicación en sus redes sociales en la que nuevamente cuestionó lo ocurrido.

“Lo más importante de hoy es que todos podemos regresar a casa. Fue un accidente muy fuerte y totalmente innecesario desde mi punto de vista. Igualmente, espero que los fotógrafos que estaban ahí se encuentren bien. Fue un fin de semana para aprender de él y darle la vuelta como equipo, empieza la preparación para Canadá”, cerró.

The most important thing today is that we can all go home. It was a very serious and completely unnecessary accident from my point of view.

I also hope that every photograph that was in the area is ok.

It’s a weekend to learn from and turn around as a team. Preparation for… pic.twitter.com/aeO2dLmYtX

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 26, 2024