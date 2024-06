“Yo cuando patean al perrito”: Los memes del frenético estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon”

"Hijo por hijo" fue el primer capítulo de esta nueva temporada de la precuela de "Game of Thrones". El estreno estuvo marcado por grandes acontecimientos.

Tras una espera de casi dos años, este domingo HBO estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon.

La serie sigue la batalla por el trono que enfrenta a la reina Rhaenyra (Emma D’Arcy), su tío-esposo Daemon (Matt Smith) y sus diversas fuerzas contra la amiga de la infancia de Rhaenyra, Alicent (Olivia Cooke) y sus hijos (medios hermanos de Rhaenyra), uno de los cuales, Aegon (Tom Glynn-Carney), reclama el manto de su difunto padre.

El primer episodio estuvo cargado de acción y terminó con una trágica muerte tras la venganza exigida por Rhaenyra a raíz del asesinato de su hijo Lucerys al final de la primera temporada.

Revisa a continuación los principales memes de este primer capítulo, “Hijo por hijo”:

Exijo justicia para este perrito. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/WiKuOwSRor — House of The Dragon 🐲🖤 (@houseofdragonsp) June 17, 2024

me watching people get killed on the show: “oh that’s sad” me watching the dog get kicked:#HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/FZXWRw4sh8 — kathleen (@kathleen_hanley) June 17, 2024

me trying to fight that guy as soon as he kicked the poor dog #HOTD #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/OvOKt5PDVJ — kathleen (@kathleen_hanley) June 17, 2024

si una mujer te rechaza no seas como criston cole que pasaron 15 años y sigue resentido con rhaenyra porque no quiso irse a vender naranjas con él, patético #HouseoftheDragon pic.twitter.com/5FC7uyFBbI — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) June 17, 2024

Helaena predicting the future again and no one listening to her #HouseoftheDragon

pic.twitter.com/mcrSoBIN8O — ali ⁷🐊 (@neverenoughali) June 17, 2024

Yo cuando desviven al hijo de Helaena / Yo cuando patean al perrito #HouseoftheDragon pic.twitter.com/E5dlQNTKfV — Perseo #PercyJackson 🔱 (@perseoanaklusmo) June 17, 2024

¿A qué hora se estrena House of the Dragon?

El primer capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon fue estrenado este domingo 16 de junio.

En Chile, podrás ver los nuevos capítulos cada domingo a las 21:00 horas en Max y en HBO. El último saldrá al aire el 8 de agosto.