Bielsa furioso sale en defensa de sus jugadores: “¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer?”

En su intervención, el técnico de la selección de Uruguay arremetió contra la Conmebol y criticó la falta de seguridad en el estadio.

(EFE) – El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, arremetió duramente este viernes contra los servicios de seguridad del estadio de Charlotte por no aplicar los protocolos de protección de los familiares de los futbolistas y aseguró que la organización debería “pedir disculpas” por lo acontecido en vez de buscar culpables entre los futbolistas charrúas.

Bielsa perdió la calma en la rueda de prensa previa a la final para el tercer y cuarto puesto de la Copa América en Charlotte (Carolina del Norte) al comentar la trifulca posterior a la segunda semifinal de la Copa América del miércoles, perdida por Uruguay contra Colombia, cuando varios jugadores de la Celeste saltaron a las gradas y se pelearon con unos hinchas cafeteros.

“No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”, dijo.

En su intervención, Bielsa arremetió además muy duramente contra la Conmebol y acusó de contar mentiras sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento.