Si bien gran parte de las ligas de fútbol terminaron a tropiezos por la pandemia de COVID-19, sin duda para Marcelo Bielsa fue una de las más felices a nivel deportivo. Logró ascender con el Leeds a la Premier League, ganó la Championship y ahora fue elegido como el mejor director técnico del campeonato.

El reconocimiento fue entregado por la Asociación de Técnicos de Inglaterra (LMA, por sus siglas en inglés), donde votan los mismos adiestradores del torneo.

“Marcelo ha sido coronado como el Entrenador del Año del Championship en los Premios LMA de este año”, celebró el conjunto de Yorkshire en su cuenta de Twitter.

🙌 Marcelo has been crowned the Championship Manager of the Year at this year’s LMA Awards pic.twitter.com/CrgIzta9ur

— Leeds United (@LUFC) July 27, 2020