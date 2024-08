Adiós a un histórico: Manuel Neuer anuncia su retiro de la selección alemana

El guardameta admitió que "después de muchas conversaciones largas e intensas" con familiares y amigos, decidió que "ahora es el momento adecuado para poner fin a mi capítulo en la selección nacional".

Ha llegado el fin de una era. El histórico arquero Manuel Neuer anunció su retiro de la selección de Alemania tras 15 años.

Con 38 años y 124 partidos internacionales disputados, el experimentado guardameta del Bayern Múnich manifestó que se siente en buenas condiciones físicas y que le gustaría ser parte de la oncena titular de su país en el Mundial de 2026.

Sin embargo, admitió que “después de muchas conversaciones largas e intensas” con familiares y amigos, decidió que “ahora es el momento adecuado para poner fin a mi capítulo en la selección nacional”.

Neuer debutó en junio de 2009 como guardameta de Alemania, y cinco años después, en 2014, ganó el Mundial de Brasil 2014 ante Argentina. Durante 7 años y 61 partidos dirigió a la “Mannschaft” como capitán en el campo.

“¡Muchas gracias a todos los empleados, supervisores, entrenadores y compañeros que me acompañaron desde mi debut en la selección nacional el 2 de junio de 2009! ¡Y me gustaría especialmente agradecerles, queridos fans, por apoyarme a lo largo de los años! Me encantaba vestir la camiseta de la selección nacional”, expresó.

Neuer se suma a otros alemanes que han abandonado la selección durante el último tiempo. Anteriormente lo hicieron İlkay Gündoğan, Thomas Müller y Tony Kroos.