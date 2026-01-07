Jugadora sin experiencia participa en torneo profesional y protagoniza bochorno mundial: Anotó 3 puntos y 2 fueron por doble falta

La egipcia Hajar Abdelkader recibió una wild card para el ITF W35 de Nairobi y perdió por doble 6-0 en 38 minutos. El registro del partido se viralizó y abrió cuestionamientos al sistema de invitaciones del circuito.

Un partido disputado en un torneo menor de tenis del circuito profesional terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del tenis mundial en el inicio de 2026. Ocurrió en el ITF W35 de Nairobi, en Kenia, donde la egipcia Hajar Abdelkader compitió gracias a una wild card y fue derrotada por doble 6-0 en apenas 38 minutos.

Su rival fue la alemana Lorena Schaedel, ubicada en el puesto 1.026 del ranking mundial. El resultado fue contundente, pero lo que llamó la atención no fue solo el marcador, sino el nivel exhibido por Abdelkader, que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Un partido fuera de estándar profesional

Desde los primeros puntos, el encuentro generó sorpresa entre quienes lo presenciaron. En las imágenes se observa a la jugadora egipcia con dificultades básicas para posicionarse en la cancha, ejecutar el saque y devolver la pelota, con gestos y movimientos más propios de una principiante que de una competidora profesional.

Las estadísticas reflejaron esa diferencia: Abdelkader ganó solo tres puntos en todo el partido, de los cuales dos se produjeron por doble falta de su rival. Además, cometió 20 dobles faltas a lo largo del encuentro.

La presencia de Abdelkader en el cuadro principal ya había generado dudas antes del partido. La jugadora no registra ranking profesional y, según los registros de la Federación Internacional de Tenis (ITF), este habría sido su primer partido oficial en el circuito.

Tras la difusión del video, las preguntas se multiplicaron: por qué fue invitada a un torneo profesional, si cumplía los requisitos mínimos de competencia y cuáles fueron los criterios utilizados para otorgar la wild card.

Medios especializados reaccionaron con dureza. Sitios como Punto de Break calificaron el episodio como “la imagen de la vergüenza”, mientras que otros portales deportivos lo describieron como “nunca visto” y un “bochornoso espectáculo” para el tenis profesional.

Más allá del caso individual, el episodio abrió un debate sobre el sistema de invitaciones en torneos ITF y la necesidad de resguardar estándares mínimos de competencia. Por ahora, no se informó que Abdelkader tenga nuevos partidos agendados en el circuito durante 2026, mientras el video del encuentro sigue circulando como uno de los registros más insólitos del año en el deporte.

😳INCREÍBLE lo que pasó hoy en el W35 de Nairobi, Kenia: La egipcia Hajar Abdelkader recibió una Wild Card para jugar el torneo, pero parece que era su primera vez jugando al tenis. Hizo 20 dobles faltas. Ganó 3 puntos en todo el partido. Un papelón. pic.twitter.com/SSJljT0Plf — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) January 7, 2026