Deportes perú

Joven peruano que relató desde un cerro cumple su sueño y narra su primer partido desde una cabina

Por CNN Chile

03.12.2025 / 14:53

Cliver Huamán, de 15 años, se hizo conocido por transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima. Ahora debutó en una cabina oficial invitado por el narrador Peter Arévalo.

Cliver Huamán Sánchez, el joven peruano de 15 años que se hizo viral al relatar la final de la Copa Libertadores desde el Cerro Puruchuco, dio un paso importante en su sueño de convertirse en narrador deportivo. El adolescente debutó en una cabina oficial de transmisión, invitado por el relator Peter Arévalo.

El hecho ocurrió en el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, emitido por L1MAX. Huamán participó del relato acompañando a Arévalo, una de las voces más reconocidas del fútbol peruano.

El joven describió la experiencia como una meta cumplida. “Para mí ha sido un sueño. Agradezco la oportunidad que me están dando”, señaló tras su participación, visiblemente emocionado.

Durante la jornada también recibió un reconocimiento del exfutbolista Julio César Uribe, quien le entregó una camiseta de Sporting Cristal y destacó su determinación. “Es un ejemplo para los niños de su edad”, expresó el exseleccionado peruano.

Huamán agradeció el gesto y afirmó que su familia, especialmente su padre —hincha de Sporting Cristal—, vive el logro con orgullo. “No me lo creo, es como si no fuera de verdad. Agradezco a Dios y a todos los canales que me han abierto la puerta”, comentó.

El joven continuará ligado al relato deportivo y se convirtió en un referente para otros aficionados que buscan abrirse camino en los medios desde esfuerzos personales que llaman la atención del público.

 

