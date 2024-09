Ídolo de Colo Colo destroza a Arturo Vidal por dichos sobre River Plate: “Eso es de soberbio, de prácticamente tener dos neuronas”

"Un jugador no puede decir eso, incita a la violencia que exacerba a la hinchada rival", afirmó el Pollo Veliz.

“Tengo más títulos que todos los de River”.

La afirmación fue hecha por Arturo Vidal el pasado martes después del empate a un gol entre Colo Colo y River Plate de Argentina por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Si bien sus dichos resultaron ser falsos, y así lo dio a conocer la prensa trasandina, hubo una persona que no le cayeron nada de bien sus palabras. Se trata del ídolo de Colo Colo, Leonardo Veliz Díaz, conocido como el “Pollo Veliz”, quien destrozó al “King” por sus dichos.

“A mi no se me ocurriría decir algo así. Eso es de soberbio, de prácticamente tener dos neuronas. Un jugador no puede decir eso, incita a la violencia que exacerba a la hinchada rival. Y los chilenos, somos más odiosos en estos días por ese tipo de declaraciones”, afirmó Veliz en diálogo con el medio argentino Infobae.

El Pollo, no se quedó ahí y siguió con sus críticas al denominado “King”: “Hoy, Vidal es un jugador normal que llegó a Chile producto de un exacerbado marketing, donde hay que vender camisetas y se inclina ante la línea editorial de un diario o la televisión. Eso vende, y yo no lo soporto. Es más, su vida privada no ha sido ejemplificadora y todo el mundo lo sabe”.

“En la actualidad, Vidal está metido en las redes sociales. No ha sido relevante en un Colo Colo que está en el torneo local debajo de la Universidad de Chile, y en muchos partidos no pudo jugar por diferentes lesiones. No me vengan a decir que es un jugador importante para jugar frente a River Plate. Para los compañeros tal vez sea motivante y gratificante, pero que no vengan a decir que es excepcional porque no lo es. En mi paladar futbolístico, no es así”, afirmó tajante Veliz.

“En Chile hay un vidalmanía por las dos Copas América ganadas en 2015 y 2016 y por los equipos donde jugó, pero vino aquí a retirarse. No es un jugador que me llame la atención como entrenador. En su momento, dije que iba a ser el puto amo de Colo Colo por su regreso, pero no lo es”, cerró.