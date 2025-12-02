Deportes Liga de Primera

Así se juega la Fecha 29 del Campeonato Nacional: Partidos, horarios y canales de transmisión

Por CNN Chile

02.12.2025 / 07:51

Colo Colo y Cobresal abren la jornada en un duelo clave por la clasificación a la Copa Sudamericana.

La Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025 comienza este viernes y trae duelos clave en la recta final de la temporada.

La jornada se abre con Colo Colo enfrentando a Cobresal, en un choque directo por cupos a Copa Sudamericana. El fin de semana continúa con enfrentamientos simultáneos y el martes se cierra con Universidad de Chile contra Coquimbo Unido.

A continuación, el detalle completo de los partidos, horarios y canales de transmisión:

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Colo Colo vs. Cobresal – 18:30 horas, Estadio El Cobre – TNT Sports Premium, HBO Max.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

  • Huachipato vs. Universidad Católica – 12:00 horas, Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO Max.
  • Deportes La Serena vs. Palestino – 18:00 horas, Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO Max.

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

  • Unión La Calera vs. Deportes Limache – 18:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium, HBO Max.
  • Everton vs. Deportes Iquique – 18:00 horas, Estadio Sausalito – TNT Sports Premium, HBO Max.
  • Unión Española vs. O’Higgins – 18:00 horas, Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO Max.

LUNES 1 DE DICIEMBRE

  • Audax Italiano vs. Ñublense – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO Max.

MARTES 2 DE DICIEMBRE

  • Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido – 20:00 horas, Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO Max.

