Así se juega la Fecha 29 del Campeonato Nacional: Partidos, horarios y canales de transmisión
Por CNN Chile
02.12.2025 / 07:51
Colo Colo y Cobresal abren la jornada en un duelo clave por la clasificación a la Copa Sudamericana.
La Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025 comienza este viernes y trae duelos clave en la recta final de la temporada.
La jornada se abre con Colo Colo enfrentando a Cobresal, en un choque directo por cupos a Copa Sudamericana. El fin de semana continúa con enfrentamientos simultáneos y el martes se cierra con Universidad de Chile contra Coquimbo Unido.
A continuación, el detalle completo de los partidos, horarios y canales de transmisión:
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
- Colo Colo vs. Cobresal – 18:30 horas, Estadio El Cobre – TNT Sports Premium, HBO Max.
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- Huachipato vs. Universidad Católica – 12:00 horas, Estadio Huachipato – TNT Sports Premium, HBO Max.
- Deportes La Serena vs. Palestino – 18:00 horas, Estadio La Portada – TNT Sports Premium, HBO Max.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
- Unión La Calera vs. Deportes Limache – 18:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium, HBO Max.
- Everton vs. Deportes Iquique – 18:00 horas, Estadio Sausalito – TNT Sports Premium, HBO Max.
- Unión Española vs. O’Higgins – 18:00 horas, Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO Max.
LUNES 1 DE DICIEMBRE
- Audax Italiano vs. Ñublense – 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO Max.
MARTES 2 DE DICIEMBRE
- Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido – 20:00 horas, Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium, HBO Max.