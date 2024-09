¡Explosivos!: Tabilo y Shelton destruyen a Ruud y Tsitsipas en la Laver Cup con un juego arrollador

En una jornada espectacular para el tenis, Alejandro Tabilo y Ben Shelton demostraron su gran calidad en la cancha al arrasar con la pareja europea formada por Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas en el marco de la Laver Cup.

El dúo chileno-estadounidense se llevó una contundente victoria con un marcador de 6-1 y 6-2, evidenciando su superioridad desde el primer punto del encuentro.

Desde el inicio del partido, Tabilo y Shelton mostraron una compenetración perfecta y una estrategia bien definida, dominando cada intercambio y capitalizando los errores de sus oponentes.

One way traffic.

Alejandro Tabilo and Ben Shelton close out a very successful Night 2 session for Team World.#LaverCup pic.twitter.com/8Uqc1C2NLG

— Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2024