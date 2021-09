“No creo que otras personas se den cuenta de eso tampoco porque, si se dieran cuenta, no creo que lo harían”, dice sobre los abusadores. Carter, su compañera de equipo Magdalena Eriksson y Hayes hablaron con CNN sobre el lanzamiento de la competencia de fotografía “No To Hate” del Chelsea , que anima a los fanáticos del club a enviar sus fotos que muestran la diversidad dentro de la comunidad de Chelsea y cómo el fútbol puede ser un factor unificador.

La campaña 'No To Hate' fue lanzada por el propietario del Chelsea, Roman Abramovic h, tras el "repugnante e inaceptable abuso racista" que recibió el defensor Reece James en enero . La iniciativa de múltiples frentes tiene como objetivo educar sobre la lucha contra la discriminación, tanto en las escuelas locales como en el club, aumentar el apoyo a los que en Chelsea sufren abusos racistas y ayudar a monitorear el abuso que reciben los jugadores en las redes sociales.

La semana pasada, un hombre identificado por Chelsea fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres después de una investigación sobre tweets racistas, antisemitas y de odio.

Si bien la internacional sueca Eriksson aún no ha eliminado ninguna de sus cuentas, admite haber limitado drásticamente su uso de las redes sociales para evitar mensajes negativos. Eriksson ha estado en una relación romántica con su compañera de equipo del Chelsea, Pernille Harder, desde hace varios años y dice que es consciente de que puede haber personas que envíen comentarios homofóbicos.

“Así que solo trato de decir como: ‘Está bien, me mantendré alejado de eso. No voy a buscar mi nombre. No voy a buscarlo’ porque sé que podría estar ahí fuera”, le dice a CNN. “Y creo que el simple hecho de que estoy pensando en esto es solo otra señal de que no está bien. Simplemente no está bien. Ha ido demasiado lejos”.Carter está de acuerdo.

“Deberías poder acceder a tus propias redes sociales y no tener miedo de lo que vas a ver”, dice.

“Significa mucho para mí” Eriksson ha ganado numerosos títulos tanto a nivel nacional como internacional, pero su momento fuera del campo más conocido llegó durante la Copa Mundial Femenina de 2019. En ese momento, Eriksson dice que pensó que no tenía nada de especial. Ella acababa de ayudar a Suecia a vencer a Canadá en los octavos de final cuando vio a su compañero e internacional danés Harder, también vistiendo una camiseta sueca, en las gradas del estadio Parc des Princes. Eriksson se acercó a ella y los dos compartieron un beso de celebración. Lee también: Cristián Garín terminó el vinculo profesional con su entrenador Franco Davín Las fotos se volvieron virales de inmediato en las redes sociales: “No tenía idea de que se tomaron fotos”, dice Eriksson, y el momento se convirtió en una de las imágenes perdurables de esa Copa Mundial Femenina. “Fue, como, un momento rápido y luego un par de horas después, solo vi que me etiquetan y esas cosas, estoy obteniendo nuevos seguidores, como si estuvieran sucediendo cosas que normalmente no me suceden a mí”, dijo. “En dos días, simplemente explotó y sí, no sé cuántos seguidores nuevos y posiblemente también mucho odio, pero durante la Copa del Mundo, traté de evitar leer comentarios o leer algo. Por suerte, no he visto nada de eso”.