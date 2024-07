Duro desafío para Mbappé en el Real Madrid: Este es el récord de Zamorano que ni Benzema pudo batir

Es una realidad, tras meses de incertidumbre rodeando la próxima parada del delantero galo Kylian Mbappé, finalmente fue presentado en las filas del club que tanto admiró durante su infancia: el Real Madrid.

Ahora, como parte de una nueva generación de galácticos, el francés se encuentra con un importante desafío, cargar la dorsal 9.

Los merengues tienen un amplio historial de talentosos nueves en sus filas, con nombres como Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, entre varios otros.

De entre todos esos nombres, resalta uno conocido por los chilenos, Iván Zamorano.

El nacional, durante su paso por el Madrid en la temporada 94/95 marcó la mayor cantidad de goles que un nueve ha marcado en la historia del club, con 28 tantos.

A Zamorano le siguen Karim Benzema en la temporada 21/22, con 27 y Cristiano Ronaldo, en la 09/10.

El cuarto puesto de dicho top también lo ostenta el chileno, con 26 goles en la temporada 92/93.

