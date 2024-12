La divertida respuesta de Puma a Cucurella por tirar sus botines a la basura tras partido del Chelsea

Una curiosa imagen circuló por las redes sociales luego del partido entre el Chelsea y el Tottenham en Stamford Brigde, el domingo 8 de diciembre.

Y es que el lateral de los blues, Marc Cucurella, sufrió resbalones en el campo de juego, que provocaron un error de su parte y terminaron en los dos primeros goles del equipo visitante.

La situación provocó que el español corriera hacia la banda y tiró con rabia sus botines, cambiándoselos por otros.

Más tarde, Cucurella bromeó subiendo una fotografía con los zapatos en la basura, acompañada de la frase “sorry blues”.

Si bien la imagen fue borrada a los pocos minutos, fue compartida innumerables veces.

Es así como llegó a Puma -la marca de los botines-, que respondió ingeniosamente y dio vuelta la situación.

En sus redes sociales, subió una fotografía de Cucurella, quien aparece al lado de un cartel que dice “cuidado, piso mojado”.

“No es cómo resbalas, es cómo te recuperas”, escribió la compañía, haciendo referencia a la remontada del Chelsea ante el Tottenham.

It’s not how you slip, it’s how you bounce back. @cucurella3 pic.twitter.com/hUTEAZTVvQ

— PUMA Football (@pumafootball) December 14, 2024