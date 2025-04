Dibu Martínez celebró a todo pulmón tapada contra el Crystal Palace en FA Cup… pero le clavaron tres goles y quedó eliminado

Emiliano Martínez sufrió un nuevo traspié en Aston Villa. El arquero argentino no logró evitar la caída por 3-0 ante Crystal Palace en las semifinales de la FA Cup, quedando sin opciones de disputar el título y cerrando la temporada sin trofeos con el cuadro inglés.

En la previa, el conjunto dirigido por Unai Emery asomaba como favorito, impulsado por su buen desempeño en la Champions League. Sin embargo, fue sorprendido por un Crystal Palace que dejó atrás su irregular campaña en la Premier League y mostró una versión sólida en Wembley.

A los 31 minutos, Eberechi Eze abrió el marcador con un potente remate que superó a Martínez, quien no logró contener el balón a pesar de su estirada. En el segundo tiempo, Crystal Palace mantuvo la presión y tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja con un penal ejecutado por Jean Philippe Mateta, aunque el delantero francés falló.

La transmisión oficial captó a Martínez celebrando de rodillas tras el error de Mateta, confiado en una posible remontada. No obstante, la esperanza duró poco. En el 58’, Ismaila Sarr amplió la ventaja con un disparo de media distancia. Ya en los descuentos, el propio Sarr selló el triunfo con un elegante contragolpe que sentenció el 3-0 definitivo.

