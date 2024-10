Cristiano Ronaldo falló penal y golpeó a un fanático del Al Nassr en la cara: Le rompió el celular y lo dejó llorando

Con la potencia que lo caracteriza, Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser el centro de atención en el mundo del fútbol, aunque esta vez por un desafortunado incidente que involucró a un joven seguidor del Al Nassr en Dubai.

Durante el enfrentamiento entre Al Nassr y Al Taawon por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, el equipo del astro portugués tuvo la oportunidad de marcar desde los 12 pasos.

Sin embargo, Ronaldo falló el remate, y el potente disparo golpeó directamente a un niño en la tribuna que intentaba grabar el tiro con su teléfono móvil, buscando inmortalizar un posible gol.

El impacto fue directo en el brazo del niño, quien soltó el teléfono debido al dolor y quedó visiblemente afectado.

La escena conmovió a los presentes, pues el pequeño no pudo contener las lágrimas, mostrando su desilusión tras el inesperado golpe.

That was some powerful shot, @Cristiano ! Hope the little guy is okay. ⚽💥 Kids really do look up to you, but maybe not that close next time! @goal @brfootball @ESPNFC @FIFAcom #CristianoRonaldo #Football #Soccer #Kids” pic.twitter.com/J68SS2TmCG

— ممدوح النفيعي (@mman006) October 30, 2024