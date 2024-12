Clark explica compra de sociedad que lo dejó como dueño de U. de Chile y revela el millonario monto que se pagó

El presidente del directorio de Azul Azul puntualizó que no se reportó la operación ya que no se trataba de una sociedad anónima abierta.

A través de un escrito ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el presidente del directorio de Azul Azul, Michael Clark, respondió a los cuestionamientos surgidos por los cambios en la sociedad concesionaria dueña de Universidad de Chile.

Esto, luego que hace algunos días el club diera a conocer que Clark se convirtió en el nuevo dueño indirecto del equipo. ¿Cómo ocurrió esto? Clark logró tener el 100% de las cuotas de un fondo llamado Tactical Sport, el que a su vez posee el 63% de Azul Azul.

Sin embargo, fue la propia CMF la que pidió detallar cómo se realizó dicha operación ya que la gran mayoría de la propiedad de ese fondo pertenecía al grupo financiero Sartor Finance Group hasta el viernes pasado.

Clark y la respuesta a la CMF por Azul Azul

En su respuesta, Clark aseguró que no se reportó la operación dado que eso aplica para casos de “toma, directa o indirecta de control de una sociedad anónima abierta, situación que no se verifica en este caso”.

Tras citar un pronunciamiento de la CMF sobre esta situación, el presidente del directorio apunta a que “nuestra sociedad ha conducido su actuar en esta materia, aceptando de buena fe la interpretación del regulador, conforme a la cual no resulta aplicable el artículo 54 de la LMV al caso en cuestión”.

“Dicho procedimiento establece como requisito el hecho de que se produzca un cambio en el control de una sociedad anónima abierta, lo cual, en este caso, no ocurre, ya que los cambios que se produzcan respecto de la titularidad de las cuotas del Fondo, que no es una persona ni su controlador, no cumplen con los presupuestos de dicha situación“, añadió.

Finalmente, respondió sobre la solicitud de la CMF de indicar “fecha, monto, número de cuotas y porcentaje adquirido del Fondo y cualquier otro antecedente para el mejor entendimiento de la operación“.

Al respecto, Clark aseguró que “con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Limitada adquirió 6.354.981 cuotas, de la serie única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de USD 0,90 cada cuota, correspondiente al 90% de las cuotas, serie única, de dicho fondo“.

De esta forma, reveló que se pagó un total de US$ 5.719.482 por el total de la operación.