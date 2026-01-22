Chile Rugby inaugura el centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica

Una alianza con Matrix Fitness permitirá a las selecciones nacionales y equipos asociados contar con equipamiento de alto rendimiento, en el marco de la preparación rumbo al Mundial de Australia 2027.

El rugby chileno dio un nuevo paso en su proceso de desarrollo con la inauguración del Gimnasio Chile Rugby, considerado el centro de entrenamiento más moderno de Sudamérica para esta disciplina.

A partir de un punto de prensa, la iniciativa se concretó tras la alianza entre Matrix Fitness y Chile Rugby, junto a la Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile y sus equipos.

Matrix Fitness, reconocida como una de las principales marcas del mercado fitness a nivel mundial, aportó equipamiento de última generación y tecnología diseñada para el alto rendimiento.

El gimnasio cuenta con la Serie Ultra de la compañía, caracterizada por su enfoque en la biomecánica avanzada, ajustes personalizados y un diseño que favorece el movimiento natural del cuerpo, optimizando la ejecución de los ejercicios.

Desde la Federación de Rugby de Chile, su presidente Cristián Rudloff destacó la relevancia de este avance para el deporte nacional. “El desarrollo del rugby chileno necesita aliados estratégicos que estén a la altura del desafío internacional que enfrentamos. Contar con el gimnasio más moderno de Sudamérica es un paso clave en la preparación de Los Cóndores de cara a Australia”, señaló.

En tanto, el gerente comercial de Matrix Fitness Chile, Nicolás Gazzolo, señaló que esta alianza marca un hito en la llegada de la marca al país. “Chile es un mercado estratégico para Matrix Fitness. Nuestra alianza con Chile Rugby refleja nuestro compromiso con el alto rendimiento, la innovación y el desarrollo del deporte nacional”, afirmó, destacando que el objetivo es que los jugadores entrenen con tecnología de estándar mundial.

El recinto, ubicado en un espacio de 360 metros cuadrados, fue construido a partir de una inversión superior a los 300 mil dólares y estará a disposición de los planteles de Los Cóndores, Cóndores 7s, Manque Rugby y Selknam Rugby. El objetivo es fortalecer la preparación física de los seleccionados nacionales de cara al exigente calendario internacional, con especial foco en el Mundial de Australia 2027.