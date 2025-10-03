Córdova mueve las piezas: La formación de Chile Sub 20 ante Egipto por el pase a octavos

La Roja juvenil enfrenta a Egipto en el Estadio Nacional con la obligación de sumar puntos. Nicolás Córdova no contará con Matías Pérez ni Emiliano Ramos, ambos lesionados, y prepara cambios en defensa y delantera.

La Selección Chilena Sub 20 define este viernes su futuro en el Mundial Sub 20 cuando enfrente a Egipto en el Estadio Nacional, en el cierre del Grupo A. Tras la derrota 0-2 ante Japón, la Roja juvenil necesita al menos un empate para asegurar su clasificación a los octavos de final.

El técnico Nicolás Córdova llega al duelo con bajas sensibles: Matías Pérez y Emiliano Ramos, quienes sufrieron desgarros en el partido ante los nipones. Ante este escenario, el entrenador se vio obligado a mover las piezas y buscar alternativas en defensa y ataque.

En la zaga, Milovan Celis y Nicolás Suárez aparecen como reemplazantes de Pérez, mientras que en ofensiva el que corre con ventaja para sustituir a Ramos es Rodrigo Godoy. Además, Francisco Marchant asoma como otro de los nombres que se ganarían un lugar en el once titular.

Así, la probable formación de Chile para enfrentar a Egipto sería con Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Milovan Celis (Nicolás Suárez), Ian Garguezy y Vicente Reyes en defensa; Agustín Arce, Mario Sandoval y Lautaro Millán en mediocampo; y Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy en delantera.

El duelo está programado para las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Si Chile logra un triunfo o empate, avanzará a la ronda de los 16 mejores. Una derrota, en cambio, lo obligaría a esperar otros resultados para aspirar a la clasificación como mejor tercero.