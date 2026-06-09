Se acabó el misterio: Revelan qué jugador de La Roja se quedó con la camiseta de Cristiano Ronaldo

La presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso entre Portugal y La Roja no solo marcó la previa y el desarrollo del partido en Lisboa, sino también el cierre del encuentro.

Varios jugadores chilenos habían reconocido públicamente su ilusión por compartir cancha con el histórico delantero portugués y, eventualmente, quedarse con su camiseta como recuerdo.

Sin embargo, terminado el compromiso, solo uno logró obtener la casaca utilizada por CR7: Guillermo Maripán.

El vínculo que acercó a Maripán con Cristiano

Según informó La Tercera, detrás del intercambio hubo una conexión poco conocida entre el defensor chileno y el capitán de Portugal.

Ambos trabajan con el mismo fisioterapeuta: el español Joaquín Juan, reconocido especialista del fútbol europeo y parte del entorno profesional de Cristiano Ronaldo desde hace más de una década.

Desde el círculo de Maripán explicaron que el vínculo con el profesional fue clave para que el zaguero pudiera acceder a la camiseta del delantero una vez finalizado el partido.

“Joaquín ha sido durante muchos años el fisio de Guillermo y, efectivamente, también es el de Cristiano hace más de 15 años. También trabaja con la selección de Portugal y con una larga lista de futbolistas muy reconocidos”, señalaron al citado medio.

Joaquín Juan también ha trabajado con figuras del deporte internacional como Lionel Messi, Pau Gasol y Rafael Nadal.

La ilusión de los jugadores chilenos

En la previa del encuentro, algunos seleccionados nacionales habían comentado lo especial que significaba enfrentar a Cristiano Ronaldo.

Uno de ellos fue Lucas Cepeda, quien manifestó su deseo de quedarse con un recuerdo del máximo goleador histórico del Real Madrid.

“Es un sueño poder estar al lado de él. Ojalá hacer un buen partido para cambiar camiseta y tener un recuerdo”, señaló antes del compromiso.

Finalmente, la camiseta utilizada por Ronaldo quedó en manos de Maripán, quien compartió cancha con el portugués durante el amistoso disputado en Lisboa.

El breve diálogo de Suazo con CR7

El partido también dejó otro momento especial para La Roja. Gabriel Suazo, capitán de Chile, reveló que tuvo un breve intercambio con Cristiano Ronaldo antes del inicio del duelo.

“Me dio la bienvenida a mí y a la Selección a Portugal. Me dijo ‘Bienvenido a Lisboa, espero que haya sido una buena estancia’. Fue de lo poco que hablamos”, contó el defensor.

Suazo valoró la experiencia de competir ante Portugal y enfrentar a una de las principales figuras de la historia del fútbol.

“Será un lindo recuerdo que quedará en la memoria. Que nosotros hayamos podido venir acá y hayamos podido competir, porque creo que competimos a nuestra forma. Quedará en el recuerdo y será un pasaje muy lindo para nosotros”, agregó.