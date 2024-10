Brillante actuación del Team Chile de esquí náutico: Deslumbró en el Panamericano de Bogotá con 20 medallas

El equipo nacional reafirmó su liderazgo a nivel continental y se consolidó con un impresionante desempeño.

El equipo chileno de esquí náutico tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Bogotá, Colombia.

Los nacionales lograron conquistar un total de 20 medallas en diversas categorías, reafirmando su dominio en la disciplina.

El gran protagonista del torneo fue Martín Labra, quien se alzó con cinco medallas de oro en competencias individuales. Labra, se impuso en las pruebas de figuras, salto y overall en la categoría Sub 21, así como en salto y overall en la categoría Open.

Además, Chile monopolizó el podio en la competencia de salto, donde Emile Ritter obtuvo la plata y Felipe Miranda se quedó con el bronce, completando un podio 100% chileno.

Desglose de medallas:

Medallas de oro:

Martín Labra: Figuras, salto y overall Sub 21; salto y overall Open.

Matías González: Figuras Sub 17.

Trinidad Espinal: Slalom Sub 17.

Emilia Méndez: Salto Sub 21.

Equipo chileno: Overall Sub 21.

Medallas de plata:

Valentina González: Salto Open.

Emile Ritter: Salto Open.

Matías González: Slalom Sub 17.

Daniela Krestchmer: Slalom Open.

Martín Labra: Figuras Open.

Equipo chileno: General y Overall Open.

Medallas de bronce:

Vicente Tizza: Salto Sub 21.

Felipe Miranda: Salto Open.

Valentina González: Overall Open.

Martín Labra: Slalom Open.