Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido abrirá la jornada mundialista de este lunes y marcará uno de los cruces más atractivos de la ronda de 32, con la Canarinha buscando confirmar su favoritismo ante una selección japonesa que llega con la intención de dar el golpe.

Brasil avanzó a la fase eliminatoria como líder del Grupo C, mientras que Japón clasificó desde el Grupo F tras una sólida primera ronda.

¿Cuándo y a qué hora juegan Brasil vs. Japón?

El partido entre Brasil y Japón se jugará este lunes 29 de junio, a partir de las 13:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Houston, también conocido como NRG Stadium, en Estados Unidos.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Chile?

El duelo entre Brasil y Japón será transmitido en Chile por Chilevisión en televisión abierta.

Además, el partido podrá verse por DSports en televisión de pago.

En streaming, el encuentro estará disponible a través de DGO y Paramount+.

Las coordenadas del partido

Partido: Brasil vs. Japón.

Brasil vs. Japón. Fecha: Lunes 29 de junio.

Lunes 29 de junio. Hora: 13:00 horas de Chile.

13:00 horas de Chile. Fase: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Estadio: Estadio Houston / NRG Stadium.

Estadio Houston / NRG Stadium. TV abierta: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

Duelo de eliminación directa

Al tratarse de un partido de fase eliminatoria, el ganador avanzará a octavos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado del Mundial 2026.

La selección que se imponga en este cruce enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del partido entre Costa de Marfil y Noruega.