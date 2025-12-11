Este es el botín que se llevará Huachipato tras ganar la Copa Chile y meterse en Libertadores
Por CNN Chile
11.12.2025 / 08:46
El cuadro acerero derrotó a Limache en una definición a penales.
En una intensa final, Huachipato se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Chile.
El primer tanto del partido llegó al minuto 53 de la mano de Facundo Pons. Y cuando el cuadro acerero estaba viendo frustrada la oportunidad de obtener su primer título en este torneo, llegó el gol.
En el tiempo agregado (90+6), Carlo Villanueva revivió a Huachipato con un gol que le dio la oportunidad al equipo para poder seguir en competencia. De esa manera, llegaron a los penales, que terminaron por 4-3 en favor de los dirigidos por Jaime García.
Los jugadores de Huachipato festejan la obtención de Copa Chile durante el partido, válido por la final de Copa Chile 2025, ante Deportes Limache/Agencia Uno
Ahora, Huachipato se quedó con el “Chile 4” y se sumó a los conjuntos ya clasificados a la Copa Libertadores: Coquimbo, Universidad Católica y O’Higgins.
Con ello, el club se hizo de una importante suma de dinero. Al ingresar en la fase previa, recibirán US$ 500 mil. Y si avanzan a la siguiente ronda, podrían obtener US$ 100 mil más.
En caso de llegar a la fase de grupos, el monto subirá a US$ 3 millones.