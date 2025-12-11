Este es el botín que se llevará Huachipato tras ganar la Copa Chile y meterse en Libertadores

El cuadro acerero derrotó a Limache en una definición a penales.

En una intensa final, Huachipato se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Chile.

El primer tanto del partido llegó al minuto 53 de la mano de Facundo Pons. Y cuando el cuadro acerero estaba viendo frustrada la oportunidad de obtener su primer título en este torneo, llegó el gol.

En el tiempo agregado (90+6), Carlo Villanueva revivió a Huachipato con un gol que le dio la oportunidad al equipo para poder seguir en competencia. De esa manera, llegaron a los penales, que terminaron por 4-3 en favor de los dirigidos por Jaime García.

Ahora, Huachipato se quedó con el “Chile 4” y se sumó a los conjuntos ya clasificados a la Copa Libertadores: Coquimbo, Universidad Católica y O’Higgins.

Con ello, el club se hizo de una importante suma de dinero. Al ingresar en la fase previa, recibirán US$ 500 mil. Y si avanzan a la siguiente ronda, podrían obtener US$ 100 mil más.

En caso de llegar a la fase de grupos, el monto subirá a US$ 3 millones.