Arley Méndez dejará de ser seleccionado nacional: Competirá en los “Juegos Olímpicos del Dopaje”

Según informó la Federación Chilena de Levantamiento de Pesas, el deportista tomó una decisión de carácter personal y decidió su retiro voluntario de la Selección Nacional.

La Federación Chilena de Levantamiento de Pesas confirmó la renuncia del atleta Arley Méndez de la institución.

Méndez tomó la decisión de participar en los Enhanced Games, conocidos como “Juegos Mejorados” o “Juegos Olímpicos del Dopaje”, un evento internacional del consorcio privado que permite el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

La institución señaló que el pesista solicitó formalmente su retiro del deporte federado y que ya se realizaron los trámites desde la Federación, de acuerdo a los reglamentos y normativas internacionales vigentes.

Previo a ello, hubo un “diálogo directo con el deportista, instancia en la cual se le expusieron las implicancias de dicha decisión y se le aconsejó la conveniencia de mantenerse dentro del sistema federado; no obstante, el atleta mantuvo su postura”, indicaron en un comunicado.

“El deporte federado, regulado por las organizaciones internacionales, no es compatible con este tipo de iniciativas. Sin perjuicio de lo anterior, las decisiones adoptadas por los deportistas en este ámbito corresponden a un ámbito estrictamente personal“, añadió la Federación.

Tras su renuncia, Arley Méndez ya no está habilitado para competir en el deporte federado ni tampoco es seleccionado nacional.

Asimismo, el Instituto Nacional de Deportes (IND) indicó que Méndez “de manera unilateral y por motivos de carácter personal, resolvió no someterse al control de dopaje correspondiente, procedimiento que es coordinado por la Comisión de Control Antidopaje, en el marco del sistema internacional supervisado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)”.

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados y “dado que la Beca IND está directamente asociada a la representación del país en competencias oficiales que forman parte del Ciclo Olímpico, el Instituto Nacional de Deportes ha resuelto poner término al beneficio, conforme a la normativa vigente y a los compromisos inherentes al alto rendimiento deportivo y a la representación nacional”.

El Instituto “reafirma su compromiso con el respeto a las reglas del deporte, la integridad de la competencia y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia antidopaje”.