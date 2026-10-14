Anita vuelve a casa: CNN Chile estrena reportaje sobre el trofeo del US Open ganado por Anita Lizana y que será donado a nuestro país

El viaje del trofeo más importante del tenis chileno, pasando por Inglaterra y Nueva York. Su familia lo traerá a Chile para que se quede en la tierra natal de la tenista. Se estrenará este jueves a las 15.30 horas por las pantallas de CNN Chile

Esta coproducción de CLAY y CNN Deportes cuenta la historia de la tenista que en 1937 se convirtió en la primera latinoamericana, hombre o mujer, en ganar un torneo de Grand Slam. Un trofeo que obtuvo en Nueva York, que luego permaneció en Europa y que, curiosamente, en 89 años nunca ha estado en Chile.

Sebastián Varela de CLAY estuvo en Gunnislake, un pequeño pueblo de la región de Cornualles, en el sur del Reino Unido. Ahí vive Carol Ellis Lizana, la menor de las tres hijas que la tenista tuvo con el exjugador escocés Ronald Ellis y quien ha sido la guardiana de la réplica de la copa que entregaba el actual US Open. “Si el trofeo queda en nuestras casas, solamente la familia va a verlo. Me gustaría que llegue a todas partes, representa una cosa maravillosa para tenistas en todo el mundo, pero particularmente para la juventud que está empezando a jugar”, explica Ellis Lizana.

La familia aterrizará en Chile el 20 de octubre con el único trofeo de Grand Slam ganado por un deportista chileno. La entrega oficial será el miércoles 21 de octubre en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. Ese día la copa, que se quedará para siempre en el país, llegará a manos chilenas. Porque por fin “Anita vuelve a casa”.