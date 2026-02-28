Yung Beef, Julianno Sosa y más: Pablo Chill-E sorprende en Viña 2026 con invitados sorpresa

El exponente del trap chileno despliega su catálogo completo en la Quinta Vergara, acompañado de una banda en vivo y un coro que elevan sus clásicos. Las colaboraciones con el español y el nacional marcan los momentos más álgidos de la noche de cierre.

La última jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tiene en Pablo Chill-E a uno de sus grandes protagonistas.

El artista puentealtino salió al escenario con su éxito “Vibras”, en una presentación que incluye una banda en vivo y un coro que elevan sus clásicos a la altura de un escenario internacional. A diferencia de otros artistas urbanos, Chill-E no censura su contenido lírico e interpreta sus éxitos de principio a fin con la potencia que lo caracteriza.

Las colaboraciones que marcan la noche

Con esa dinámica, el chileno invita al escenario a Yung Beef, leyenda del trap español, para interpretar juntos “Singapur”. El granadino, pionero del género en su país, aporta su flow crudo y underground a la Quinta Vergara.

Acto seguido, sube Julianno Sosa, otro referente del trap nacional y exintegrante de la comunidad Shi Shi Gang, para ejecutar “Dale Tu Kolin”. Oriundo de Puente Alto, Sosa combina su experiencia internacional con el estilo local en una colaboración que desata la euforia del público.

Las colaboraciones no se detuvieron, ya que después el rapero nacional subió a Arte Elegante, uno de los viñamarinos más destacados del género urbano chileno.

Luego de recibir la Gaviota de Plata, Chill-e subió a Bryartz, ascendente figura de la música urbana a interpretar la canción “Gitana”.