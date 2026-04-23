WOM estrena alianza con Cinépolis acercando el cine a millones de personas

Santiago, 23 de abril de 2026.– WOM y Cinépolis firmaron esta mañana una importante alianza, la que promete transformar cada visita al cine en una experiencia más accesible, cercana y entretenida. Desde hoy, quienes sean clientes de WOM podrán acceder a increíbles descuentos directamente desde la App: 40% en entradas para funciones 2D y 3D y un 20% de descuento en combos para disfrutar de la pantalla grande, sin excusas.

“Estamos muy orgullosos de presentar esta alianza con Cinépolis, la que nos permite, además de brindar la mejor experiencia de servicio para nuestros millones de clientes, conectarlos con experiencias memorables”, destacó Andrés Ok, COO de WOM.

Por su parte, Carlos Martínez, Country Manager de la Región Andina de Cinépolis, destacó que, “cuando el mundo se mueve rápido, que tu señal y tu diversión no se queden atrás. Por eso, esta nueva alianza que hoy firmamos con WOM sin duda nos permitirá conectarnos con las emociones de sus millones de clientes, para que vivan experiencias inolvidables en todos nuestros cines con esta alianza de película”.

La alianza fue oficializada mediante una firma simbólica realizada en el salón VIP del cine ubicado en el mall Parque Arauco, instancia en la que además, el equipo de Cinépolis compartió de forma inédita los trailers de los próximos estrenos que llenarán las salas este 2026.

La unión de estas dos grandes marcas tiene un propósito común: que los clientes tengan la mejor experiencia. En esta línea, Andrés Ok, COO de WOM agregó que: “Sabemos que el cine es uno de los panoramas preferidos en Chile y por eso celebramos que esta alianza ya sea una realidad, para que la pantalla grande esté al alcance de todos”.

¿Cómo activar el beneficio?

1. Entra a la App WOM desde tu teléfono .

desde tu . 2. Busca tu código en la sección Beneficios .

. 3. Preséntalo al comprar tus entradas o combos en boletería del cine o en la web de Cinépolis.

Una vez más WOM amplía su propuesta de valor más allá de la conectividad, incorporando beneficios que acompañan la vida cotidiana de sus clientes ofreciendo a través de sus más de 500 beneficios, alternativas que se adecuan a sus intereses, hábitos y estilo de vida.