Este martes se dio a conocer el fallecimiento del actor estadounidense Willie Garsor, a los 57 años de edad, tras una lucha contra el cáncer, de acuerdo con la revista Variety.

Garson fue conocido por su rol en la popular serie Sex and the City, con su personaje de Blatch Stanford, un socialité y agente de ventas homosexual quien recibía el apodo de Stanny por parte de su mejor amiga.

El actor estudió teatro en la Universidad Wesleyan y recibió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale, en Estados Unidos. También tuvo apariciones en otras series como CSI: Miami, Star Trek: Voyager y Los Hechiceros de Waverly Place.

La noticia de su muerte fue confirmada por su hijo, Nathen Garson, quien publicó en su cuenta de Instagram fotos de su padre con un mensaje de despedida. “Descansa en paz y estoy tan contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura“, decía la publicación.

También lo describió como “la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”.

Mario Cantone, su compañero de pantalla en Sex and the City, publicó en su cuenta de Twitter un homenaje a Garson. “No pude tener un mejor compañero de televisión. Estoy agobiado por la tristeza. Te llevaron muy pronto. Fuiste un regalo de los dioses. Descansa en paz mi amigo. Te amo”, afirmó el actor.

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y

— Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021