Lisa Loring, la actriz que interpretó a Wednesday (también conocida como Miércoles o Merlina) en la primera adaptación cinematográfica de Los locos Addams, falleció a los 64 años, a causa de un derrame cerebral.

Con sólo cinco años de edad, Lisa Loring protagonizó la primera adaptación televisiva de los dibujos animados del caricaturista Charles Addams desde 1964 a 1966.

Una amiga personal de Loring, la escritora Laurie Jacobson, escribió en Facebook que Loring había “sufrido un derrame cerebral masivo, provocado por el tabaquismo y la hipertensión” y que había estado con respiración asistida durante tres días antes de que su familia decidiera retirársela el fin de semana.

Jacobson rindió homenaje al “legado de Loring en el mundo del espectáculo”, escribiendo: “Está impregnada en la cultura pop y en nuestros corazones para siempre como Wednesday Addams”.

Su interpretación de la hija mayor de los Addams ha influenciado todas las representaciones posteriores que se han llevado a cabo del personaje, tanto en la televisión como en el cine.

La más reciente adaptación, protagonizada por Jenna Ortega y producida por Netflix, dio lugar a un baile viral inspirado en los movimientos de Loring en la serie original. Ortega agradeció a Loring cuando el baile se difundió en Internet.

Loring nació como Lisa Ann DeCinces, en las Islas Marshall, en 1958. Más tarde, se mudó a Los Ángeles junto a su madre. Empezó a trabajar como modelo a los tres años y poco después, consiguió su primer papel en televisión, en la serie dramática Dr. Kildare.

Tras su salto al estrellato con el papel de Wednesday Addams, desempeñó papeles en The Pruitts of Southampton, The Girl from U.N.C.L.E., Blood Frenzy, Iced y Savage Harbor.