Viña 2026: Alcaldesa Ripamonti revela en la Gala que el show que más espera es Pet Shop Boys

La jefa comunal respondió así a una consulta del conductor José Antonio Neme durante la alfombra roja del evento realizado este viernes en el Sporting Club.

En medio del despliegue de moda y celebridades de la Gala del Festival de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti confesó cuál es la presentación que genera mayor expectación en su agenda para la edición 2026 del certamen.

Consultado por el conductor oficial de la alfombra roja, José Antonio Neme, la jefa comunal aseguró que el show que más espera es el del dúo británico Pet Shop Boys, una de las bandas icónicas de la música electrónica que debuta este año en la Quinta Vergara.

Pet Shop Boys debuta en Viña 2026

La declaración de Ripamonti llega a solo dos días del inicio del festival, que se extenderá desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero. Pet Shop Boys se presentará el viernes 27 en la jornada de cierre, compartiendo escenario con Bomba Estéreo y Rodrigo Villegas.

La banda, formada en Londres en 1981, acumula más de cuatro décadas de trayectoria y éxitos como West End Girls e It’s a Sin. Su debut en la Quinta Vergara genera altas expectativas entre el público, que podrá disfrutar de un show que combina la esencia del synth-pop con una puesta en escena de primer nivel.