(CNN) — Lupita Nyong’o escribió un conmovedor homenaje a su coprotagonista de Black Panther, Chadwick Boseman, y dijo que la muerte del actor por cáncer de colon “no tiene sentido”.

En sus primeras palabras públicas después de su muerte, Nyong’o escribió en Instagram: “Escribo estas palabras desde un lugar de desesperanza, para honrar a un hombre que tenía una gran esperanza. Estoy luchando por pensar y hablar sobre mi amigo, Chadwick Boseman, en tiempo pasado. No tiene sentido. La noticia de su fallecimiento es un golpe en el estómago cada mañana”.

Ella elogió a Boseman por tener siempre la energía adecuada, diciendo: “Soy consciente de que todos somos mortales, pero te encuentras con algunas personas en la vida que poseen una energía inmortal, que parecen haber existido antes, que siempre están exactamente donde se supone… ¡aquí! Eso parece eterno… Chadwick era una de esas personas“.

Lee también: De Chris Evans a Mariah Carey: La industria del espectáculo lamenta la muerte de Chadwick Boseman

Nyong’o interpretó al interés amoroso del rey T’Challa de Boseman, Nakia en Black Panther, y aunque dice que no conocía a su coprotagonista por mucho tiempo, él se quedará con ella siempre.

“Chadwick era un hombre que aprovechó al máximo su tiempo y, de alguna manera, también logró tomarse su tiempo”, escribió. “No lo conocí por mucho tiempo, pero tuvo un efecto profundo en mí en el tiempo que lo hice. Cuando nos juntamos para hacer Black Panther, recuerdo que me sorprendió su presencia silenciosa y poderosa. No tenía aires de él, pero había una frecuencia más alta desde la que parecía operar. Tuviste la sensación de que estaba completamente presente y también de alguna manera completamente consciente de las cosas en el futuro distante. Como resultado, ¡noté que Chadwick nunca parecía tener prisa! Él comandaba su tiempo con facilidad”.

Nyong’o describió a Boseman asistiendo a “cada día de ensayo, entrenamiento y tiro con la cara puesta”.

Lee también: Video de Chadwick Boseman publicado en abril ya preocupaba a sus fans: Presentaba evidente pérdida de peso

“Era absorbente. Ágil. Dejó la vara muy alta trabajando con generosidad de espíritu, creando un ambiente libre de ego con el mero ejemplo, y siempre tenía una mirada cálida y un abrazo fuerte para compartir. Sus grandes manos descendían sobre mis hombros y darles un apretón que me liberó de las tensiones que no me di cuenta de que estaba sosteniendo. Las manos de Chadwick eran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la película y lo suficientemente libres para agarrar las mías cuando las necesitaba “.

En última instancia, escribió, “parece que fue la vida la que abandonó a Chadwick mucho antes de que Chadwick abandonara la vida“.

Nyong’o publicó el martes una foto de ella y un Boseman riendo en Instagram.