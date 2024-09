“The Last of Us” publica primer teaser de su segunda temporada: Así volverá Pedro Pascal como Joel en 2025

La sinopsis oficial de Max revela que la trama continuará cinco años después de los últimos hitos de la primera entrega, con Pedro Pascal y Bella Ramsey retomando sus papeles como Joel y Ellie respectivamente.

The Last of Us estará de vuelta en 2025 y el primer teaser de la segunda temporada se acaba de estrenar.

El adelanto publicado por Max contempla el puntapié inicial de lo que será el retorno del chileno Pedro Pascal en el papel de Joel y Bella Ramsey como Ellie.

La sinopsis oficial de la serie ganadora de 8 premios Emmy (con 24 nominaciones) explica que la trama estará situada cinco años después de los últimos acontecimientos de la primera temporada.

Asimismo, narra que “el pasado colectivo de Joel y Ellie les alcanza, arrastrándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”.

Lee también: “The Last of Us”: Revelan nuevas imágenes de Pedro Pascal y Bella Ramsey en la segunda temporada

Meses atrás, fue informado que la próxima entrega sumará nuevos nombres a su elenco.

Entre estos, Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara también será estrella invitada.

Acerca de TLOU

La serie narra la historia de un mundo postapocalíptico en el que los seres humanos se vuelven zombies y está basada en el videojuego homónimo lanzado en 2013.

Su adaptación televisiva, estrenada en la plataforma de streaming Max en 2023, no tardó en volverse un éxito en audiencia alrededor de todo el mundo, y cerró su primera temporada con más de ocho millones de espectadores.

Mira el primer teaser de The Last of Us 2, con Pedro Pascal y Bella Ramsey