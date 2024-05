“The Last of Us”: Revelan nuevas imágenes de Pedro Pascal y Bella Ramsey en la segunda temporada

El estreno de la próxima entrega de la serie está programado para 2025 en HBO. También estará disponible para streaming en Max.

Este miércoles, HBO compartió las primeras imágenes de la segunda temporada de The Last Of Us, protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.

La serie, que narra la historia de un mundo post-apocalíptico en el que los seres humanos se vuelven zombies, se basa en el videojuego homónimo lanzado en 2013.

La adaptación televisiva estrenada en 2023 no tardó en volverse un éxito en audiencia alrededor de todo el mundo, y cerró su primera temporada con más de ocho millones de espectadores.

Además de sus rostros principales, Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), en la nueva entrega agendada para 2025 se sumarán nuevos nombres.

Entre estos, Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara también es estrella invitada.



Mira aquí las nuevas imágenes de la segunda temporada de The Last of Us