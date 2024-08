Taylor Swift envió una estratégica indirecta a Kanye West a través del título de una canción

Para el común de las personas, la trama tras la rivalidad histórica entre Taylor Swift, Ye y Kim Kardashian puede parecer un drama de colegio. Sin embargo, a los seguidores de las celebridades les provoca un interés devoto, y por eso, el último movimiento de Swift está siendo aclamado como un golpe maestro.

(CNN) — Se dice que el éxito es mejor que la venganza, pero Taylor Swift parece estar contenta con ambos métodos.

Muchos en su base de fans creen que ha encontrado precisamente eso con Kanye West, quien ahora se hace llamar Ye.

Si no conoces la historia detrás de su bad blood (y en realidad, deberías), comenzó en 2009, cuando West infamemente le quitó el micrófono de Swift en los MTV Video Music Awards para mencionar que Beyoncé era más merecedora del premio a Mejor Video del Año por Single Ladies, que Taylor por You Belong With Me.

Luego, en 2016, hubo una gran disputa sobre si West había aclarado o no las letras de canciones sobre Swift con la cantante.

Ese desacuerdo, en particular, también involucró a la entonces esposa de West, Kim Kardashian, que compartió un clip editado de la conversación telefónica de Swift y West con la intención de demostrar que su entonces marido tenía razón. El resultado fue el famoso hashtag de redes sociales #TaylorSwiftIsASnake.

Cuatro años después, un vídeo filtrado de toda la conversación parecía dar la razón a Swift.

Esta semana, Swift se encuentra en su época de mayor éxito y su último disco de estudio, The Tortured Poets Department, está en lo más alto de las listas de lo más escuchado.

Su posición allí es tan fuerte que el último lanzamiento de Ye, un álbum conjunto con Ty Dolla $ign titulado Vulture 2, no ha sido capaz, hasta ahora, de quitarlo de su camino para alcanzar el primer puesto.

En tanto, TTPD de Swift incluye una canción titulada thanK you aIMee, que cuenta la historia de una chica mala con una letra que incluye: “No creo que hayas cambiado mucho / He cambiado tu nombre y cualquier pista que te defina / Y un día, tu hijo va a llegar a casa cantando una canción que solo nosotras dos sabremos que es sobre ti”.

Mucho se dijo entre las y los swifties, como se conoce a la devota fanbase de la artista, puesto que las mayúsculas deletrean KIM.

Para el común de las personas, puede parecer un drama de colegio, pero a la gente le interesa, y por eso el último movimiento de Swift está siendo aclamado como un golpe maestro.

Y es que Swift no solo ha bloqueado a Ye en el número 1 de las listas de éxitos hasta ahora.

El jueves pasado modificó el título de la canción para que dijera thank You aimEe con motivo del lanzamiento de la versión en directo que interpretó en Londres en junio durante su gira internacional Eras Tour.

Ahora las mayúsculas dicen Ye

Escucha aquí thank You aimEe, de Taylor Swift