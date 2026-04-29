El “mayor error” de su vida: Se declara culpable acusado de planear ataque terrorista contra show de Taylor Swift en Austria

(AP) — Un hombre acusado de jurar lealtad al grupo Estado Islámico y de planear un ataque contra uno de los conciertos de la cantante Taylor Swift en Viena en 2024 se declaró culpable al comenzar su juicio este martes, según su abogado.

El complot fue frustrado, pero las autoridades austriacas cancelaron las tres presentaciones de Swift en agosto de 2024. Los fans de la cantante, conocidos como Swifties, que habían volado a Austria desde todo el mundo para asistir a una presentación de su gira récord Eras Tour, quedaron devastados, pero se unieron para convertir Viena en un mercado de pulseras de la amistad y cantos colectivos.

El acusado, un ciudadano austriaco de 21 años conocido únicamente como Beran A. conforme a las normas de privacidad austriacas, enfrenta cargos que incluyen delitos terroristas y pertenencia a una organización terrorista. Podría ser condenado a hasta 20 años de prisión y ha permanecido en custodia desde agosto de 2024.

El complot de Viena generó comparaciones con un ataque de 2017 perpetrado por un atacante suicida en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, que mató a 22 personas. La bomba explotó al final del concierto de Grande cuando miles de jóvenes fans se estaban yendo, convirtiéndose en el ataque extremista más mortífero en el Reino Unido en los últimos años.

El acusado lamenta sus acciones

Anna Mair, su abogada defensora, dijo que su cliente se declaró culpable de los cargos relacionados con el complot contra el concierto.

“Por supuesto, lo lamenta profundamente”, dijo Mair fuera del tribunal. “También, debido al largo período de detención, él dice que fue el mayor error de su vida”.

Los medios austriacos informaron que también se declaró culpable de ser miembro de una organización terrorista.

Los acusados se cubren el rostro en el tribunal de distrito de Wiener Neustadt, Austria, donde dos sospechosos de terrorismo están siendo juzgados este martes, incluido uno por presuntamente planear un ataque en uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024 | Matthias Schrader/AP vía CNN Newsource

Beran A. está siendo juzgado junto con Arda K., cuyo nombre completo tampoco fue divulgado. Ellos, junto con un tercer hombre, planearon llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del grupo Estado Islámico. Beran A. y Arda K. nunca ejecutaron sus ataques.

Solo Beran A. fue acusado en relación con el complot contra Taylor Swift. Se declaró inocente de los cargos relacionados con el plan de ataques simultáneos.

Supuestamente planeaba atacar a los espectadores reunidos fuera del estadio Ernst Happel —hasta 30.000 cada noche, con otros 65.000 dentro del recinto— con cuchillos o explosivos caseros. El sospechoso esperaba “matar a la mayor cantidad de personas posible”, dijeron las autoridades en 2024. Estados Unidos proporcionó inteligencia que influyó en la decisión de cancelar los conciertos.

Beran A. también presuntamente se coordinó con otros miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque planeado. Los fiscales dicen que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado también intentó comprar armas ilegalmente en los días previos al concierto. Además, juró lealtad al grupo militante.

Las autoridades registraron su apartamento el 7 de agosto de 2024 y encontraron materiales para fabricar bombas. Los conciertos estaban programados para comenzar al día siguiente.

“Que se cancelaran nuestros shows en Viena fue devastador”, escribió Swift en un comunicado publicado en Instagram dos semanas después. “La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa, porque muchísimas personas habían planeado ir a esos shows”.

El juicio se celebra en Wiener Neustadt, a aproximadamente una hora al sur de Viena. Está previsto que el proceso continúe el 12 de mayo.

Tres ataques planeados en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos

Los fiscales también han presentado cargos relacionados con terrorismo contra Arda K. en el juicio, en relación con el plan de ataques simultáneos en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

El tercer hombre de ese complot, Hasan E., presuntamente apuñaló con un cuchillo a un guardia de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca, Arabia Saudita, el 11 de marzo de 2024. Fue arrestado y permanece en detención preventiva en Arabia Saudita, dijeron los fiscales austriacos.

Beran A. y Arda K. no llevaron a cabo sus planes en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Beran A. regresó a Viena y luego presuntamente comenzó a planear un ataque contra un concierto de Swift allí.