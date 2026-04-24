Sobrevivió a una hemorragia cerebral: La increíble historia de supervivencia del compositor tras “Super Mario Galaxy: La película”

La música de Super Mario Galaxy: La película está atravesada por una historia de supervivencia.

Brian Tyler recuerda que estaba en una cama de hospital cuando comenzó a imaginar la música del filme.

En agosto de 2025, mientras se encontraba en su estudio, el compositor sufrió un grave episodio médico: una hemorragia subaracnoidea cerebral doble, es decir, un sangrado en el espacio ubicado entre el cerebro y la membrana que lo recubre.

“Simplemente ocurrió de la nada”, relató Tyler, de 53 años, en conversación desde su casa en Los Ángeles. “Fue como si me cayera un rayo y estuviera rozando el vacío, enfrentándome a la oscuridad”.

De acuerdo con Cleveland Clinic, muchas personas que sufren una hemorragia de este tipo mueren de forma repentina. Entre quienes alcanzan a llegar al hospital, un tercio fallece durante la hospitalización y otro tercio sobrevive con algún grado de discapacidad.

Brian Tyler ha compuesto música para docenas de películas importantes | Cortesía de Brian Tyler vía CNN Newsource

Tyler explicó que la causa de la hemorragia no estaba clara. Tras ello, permaneció tres semanas internado mientras recibía tratamiento.

Poco después, comenzó a desafiar ese pronóstico. Retomó la escritura y siguió trabajando en las composiciones que tenía en desarrollo cuando sufrió el aneurisma, tanto para Super Mario Galaxy: La película, como para Nuremberg, estrenada el año pasado.

“Fue una forma catártica de volver, y me dio una meta y una sensación de hacia dónde iba”, afirmó.

Ahora, con Super Mario Galaxy: La película superando los US$ 747 millones en la taquilla mundial y encaminada a convertirse en una de las películas más taquilleras del año, Tyler dice sentirse agradecido.

Bromeó con que su partitura fue responsable del “99%” del éxito de la película. Puede haber sido una broma, pero para muchos seguidores más entusiastas del filme —secuela de la exitosa Super Mario Bros. de 2023, cuya música también compuso Tyler— la banda sonora es una pieza clave.

“La música es una parte muy importante de Super Mario Bros., y la escribí como una sola obra”, señaló Tyler. “La meta era crear algo bello, épico y realmente cargado de emoción”.

Tyler (derecha) con Jack Black, quien da voz a Bowser en “The Super Mario Galaxy Movie”, que está en camino de ser una de las películas más taquilleras del año | Leon Bennett/FilmMagic/Getty Images vía CNN Newsource

Tyler ha desarrollado una extensa trayectoria en la industria, componiendo para decenas de producciones importantes, entre ellas Rambo, Crazy Rich Asians e Iron Man 3. También ha estado a cargo de la música oficial del Abierto de Golf de Estados Unidos y de la Fórmula 1.

Tras la grave emergencia médica que enfrentó, Tyler también trabajó en la banda sonora de Nuremberg, la aclamada película de 2025 protagonizada por Rami Malek como un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que evalúa a líderes nazis, entre ellos Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe, antes de los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

“Nuremberg era una película históricamente muy importante, y necesitaba capturar de verdad esa época”, explicó Tyler.

El compositor dijo ver un hilo conductor entre su propia experiencia y las dos películas en las que trabajó.

“Da la casualidad de que existen esas líneas paralelas en la historia, donde en ambas películas hay una idea de levantarse, resistir y seguir buscando”, señaló. “Entonces, para mí, fue como poder escribir música desde la experiencia que acababa de vivir”.

Tyler en febrero de 2025, meses antes de sufrir una doble hemorragia cerebral subaracnoidea mientras componía música para “The Super Mario Galaxy Movie” y “Nuremberg” | Henry Nicholls/AFP/Getty Images vía CNN Newsource

Por ahora, sin embargo, todo gira en torno a Super Mario Galaxy: La película, dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc y Fabien Polack, y protagonizada, entre otros, por Brie Larson y Jack Black, está basada en la emblemática saga de videojuegos de Nintendo.

Tyler, quien también es aficionado a los videojuegos, entendía la importancia de lograr que la música dialogara con lo visual en esta cinta animada, un proceso que además estuvo influido por una de sus habilidades más particulares: la cromestesia.

Este fenómeno neurológico hace que quienes lo experimentan puedan percibir los sonidos como colores y formas, algo que, según Tyler, funciona como una especie de “atajo” cuando dirige una orquesta, ya que le permite “ver la coloración de los acordes”.

“Es como una forma adicional de escuchar, viendo la música en sí”, explicó Tyler. “Cuando la gente habla, siempre hay colores. Estoy tan acostumbrado a eso que pensaba que todo el mundo lo experimentaba”.

Pronto, dice, podrá mostrarle al público cómo se siente esa experiencia. Tyler está dirigiendo una película que describe como “una versión contemporánea de Fantasia mezclada con 2001: Odisea del espacio”.

“Estoy a cargo de lo visual, de la gradación de color, de la música y también del rodaje”, señaló. “La estoy haciendo para que la gente pueda ver lo que yo veo”.