Deryck Whibley, de Sum 41, acusa que exmánager de la banda lo abusó sexualmente: “Siempre creí que me llevaría esto a la tumba”

En su nuevo libro autobiográfico, el músico afirma no haberle contado a nadie lo ocurrido hasta que conoció a Avril Lavigne, con quien estuvo casado desde 2006 hasta 2009.

Deryck Whibley, líder de Sum 41, acusó a Greig Nori, quien fuera mánager del grupo en sus inicios, haber abusado de él física y sexualmente desde que era menor de edad.

Fue en el nuevo libro autobiográfico que lanzó este martes, Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell, que el vocalista y guitarrista de la icónica banda de punk-rock reveló los presuntos abusos que Nori habría ejercido sobre él.

Estos habrían comenzado cuando él tenía 16 años y Nori 34, luego de conocerse a mediados de los 90 en un concierto de la banda de este último, Treble Carger, donde intercambiaron números telefónicos.

Nori no tardó en convertirse en mentor de Whibley en lo relativo a la composición musical. Por aquel entonces, Sum 41 todavía era una agrupación incipiente en la escena underground y estaba conformada por Whibley junto a sus amigos Steve Jocz, Jon Marshall y Richard Roy.

Whibley relata que su relación se desarrolló inicialmente en el ámbito profesional. Y dentro de esa misma línea, no tardó en convertirse en mánager de Sum 41, aunque no sin peros de por medio.

“Greig tenía un requisito para ser nuestro manager: quería el control total”, relata Whibley en el libro. “No podíamos hablar con nadie más que con él, porque el negocio de la música está ‘lleno de culebras y mentirosos’ y él era la única persona en la que podíamos confiar”.

El canadiense explica que cómo los presuntos abusos comenzaron durante una noche de fiesta, cuando Nori lo habría besado “apasionadamente” en un baño. Whibley relata haber quedado en shock, pero el músico intentó convencerlo de que “muchos de sus ídolos del rock eran queer”, y que “la mayoría de las personas son bisexuales, pero simplemente les da miedo reconocerlo”.

Whibley, quien afirma que nunca se había sentido atraído por hombres, escribió que su discurso “fue tan implacable y convincente que, después de un tiempo, empecé a creer que tal vez tenía razón”.

Sin embargo, cuando quiso finalizar los encuentros, entendiendo que realmente no se identificaba como gay o bisexual, Nori lo habría calificado de “homofóbico”, además de enlistar una serie de razones por las que “le debía” su carrera musical.

En una reciente entrevista con The Angeles Times, el músico canadiense, que hoy tiene 44 años, aseguró que nunca le contó a nadie lo que había pasado, ni siquiera a sus compañeros de banda, aunque los instó a despedirlo.

“Siempre pensé que me llevaría esto a la tumba y que no diría nada”, contó Whibley a Rolling Stone. “Cuando empecé a adentrarme en el libro, me dije: ‘¿Cómo no voy a ser sincero?”.

El secreto no salió a la luz hasta que conoció a Avril Lavigne, con quien estuvo casado desde 2006 hasta 2009. En sus memorias, relata que, tras enterarse de lo ocurrido, la cantante le habría dicho: “¡Eso es abuso! Abusó sexualmente de ti”.

Su actual esposa, Ariana Cooper —con quien está casado hace 10 años—, compartiría la reacción. “Te hizo grooming desde que eras un adolescente y te forzó psicológicamente. Dijiste que no, que no querías seguir haciéndolo, y él te dijo que tenías que continuar o lo perderías todo. Eso es maltrato psicológico, mental y físico”, escribió.

El artista mencionó a The Angeles Times que, conforme pasaron los años, se dio cuenta de la asimetría de poder y edad que existía entre él y Nori cuando cumplió 35, en 2015.

“Y alrededor de un año después, pasó lo del Me Too. Empecé a escuchar historia sobre lo que era el grooming, y todo empezó a cobrar sentido”, enfatizó.

Nori dejó de representar a Sum 41 en 2005. La banda, por su parte, anunció en 2023 que sus integrantes tomarán caminos separados tan pronto finalicen su último tour mundial.