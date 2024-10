Coldplay prepara su despedida de los estudios: Chris Martin anunció que la banda solo lanzará 2 discos más

En una nueva entrevista, Chris Martin confirmó que, tras el lanzamiento de “Moon Music”, su décimo disco, el grupo solo se dispondrá a lanzar dos álbumes de estudio más.

Chris Martin, líder de Coldplay, confirmó que la banda se retirará de los estudios de grabación una vez que lance 12 discos en total a lo largo de su trayectoria.

De este modo, una vez que la agrupación británica lance Moon Music este 4 de octubre —su décimo álbum—, posteriormente solo publicará dos más, marcando el fin de una era para uno de los grupos más influyentes de la música contemporánea.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, Martin afirmó que el grupo se ha impuesto un límite creativo. “Solo vamos a hacer 12 álbumes propiamente dichos y eso es real”, admitió. Entre las razones, está el que cada disco nuevo implica “a un montón de gente” y quiere “que los demás miembros tengan algo propio”.

Coldplay, que se formó en Londres en 1997, busca seguir los pasos de otros grandes nombres en la industria.

“Solo hay siete (libros) de Harry Potter. Nada más hay 12 álbumes y medio de The Beatles y pasó más o menos lo mismo con Bob Marley. Es así con nuestros mayores héroes. Además, tener ese límite significa que el control de calidad es altísimo ahora mismo, y que una canción califique resulta casi imposible, lo cual es genial”.

Y aunque el fin de su discografía es inminente, el músico dejó entrever que la esencia creativa de la banda podría continuar en otros formatos, y se le podría ver nuevamente junto a Guy Berryman, Phil Harvey, Will Champion y Jonny Buckland.

“Si en términos creativos hacemos algo juntos después de eso, más allá de las giras, va a ser algo distinto, o paralelo, o una compilación de cosas que no habíamos terminado”, explicó el vocalista.

Los anteriores álbumes de Coldplay, en tanto, incluyen: Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002), X&Y (2005), Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) y Music of the Spheres (2021).

La entrevista completa de Chris Martin con Zane Lowe (Apple Music)